'Beni Sev'de buluştular 0:00 / 0:00

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Port Yapım ve Metropol Medya'nın ortak yapımcılığını üstlendiği, Yücel Müştekin'in hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmen koltuğunda oturacağı sinema filmi 'Beni Sev'in başrol oyuncuları Cansu Tosun ve Tolga Güleç oldu.

İki kadın ve bir adamın aşk hikâyesini konu alan 'Beni Sev'de Cansu Tosun, kasabada yaşayan rehberlik yapan, oldukça komik ve neşeli "Yasemin" karakterine hayat verecek. Tolga Güleç ise soğuk esprileriyle meşhur ve babasının ölümüyle yapayalnız kalan, daha önce hiç İstanbul dışında yaşamamış olmasına rağmen kasabaya taşınmak zorunda kalan 'Emre'yi canlandıracak.

Okuma provalarının önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanan filmin, 4 hafta sürecek olan çekimleri İstanbul ve Yalova'da gerçekleşecek.