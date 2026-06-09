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        Haberler Magazin Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, oğulları Marsel için bir araya geldi

        Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, oğulları Marsel için bir araya geldi

        Mayıs ayında 8 yıllık evliliklerini sonlandıran Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil, oğulları Marsel'in doğum günü kutlamasında bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 19:40 Güncelleme:
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        Eski eşler bir araya geldi

        Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, 2018 yılında dünyaevine girmiş, 14 Temmuz 2020’de oğulları Marsel’in doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.

        Mayıs ayında Gemlik Adliyesi’nde görülen davada tek celsede boşanan çift, 8 yıllık evliliklerini sessiz sedasız noktalamıştı.

        Boşanmanın ardından yollarını ayıran Tosun ve Köstendil, bu kez oğulları Marsel’in doğum günü için bir araya geldi. Eski eşler, Marsel için Galatasaray temalı bir doğum günü partisi düzenledi.

        Oğullarının mutlu gününde birlikte vakit geçiren ikili, kutlamadan anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

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