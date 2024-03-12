Cara Delevingne ilk kez sahneye çıktı
Dünyanın en ünlü modellerinden biri olan Cara Delevingne, sinema filmleriyle oyunculuk alanında kendini kanıtlamasının ardından şimdi de tiyatroya el attı
Modelliğin ardından sinema oyunculuğunda da yeteneğini kanıtlayan Cara Delevingne, bu defa tiyatro sahnesine çıktı. 31 yaşındaki İngiliz model, Londra'daki Playhouse Tiyatrosu'nda 'West End Cabaret' adlı oyunla seyirci karşısına çıktı.
Dün akşam ilk gösterisi için sahneye çıkan oyuncu ve model, 1972 film versiyonunda Liza Minnelli tarafından canlandırılan, daha sonra Oscar adayı Jessie Buckley'nin oynadığı Sally Bowles karakterine hayat verdi.
Cara Delevingne, sahneyi kabare sunucusunu oynayan Luke Treadaway ile paylaştı.
Sahnede beyaz bir ipek iç çamaşırıyla yer alan Cara Delevingne, alışılmış podyum görünümünden çok uzaktaydı.
Anna Karenina, Paper Towns, Suicide Squad ve Tulip Fever gibi filmlerde rol alarak oyunculuk dünyasında kendisine bir isim yapmış olan Cara Delevingne, ilk tiyatro deneyiminden de tam not aldı.
Sahnede Cara Delevingne'i seyredenler sosyal medyadan beğeni yorumları yazdı. Bir seyirci, "Pek çok Sally Bowles gördüm ama usta Delevingne en iyisi olabilir. Açılış gecesinde onu ön sıradan görmek beni gerçekten etkiledi" derken; bir başka seyirci, "Bu, tüm zamanların en iyi müzikali olabilir" şeklinde övgüde bulundu.