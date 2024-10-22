Çardak-Cezaevi yolu trafiğe açıldı

Nevşehir İl Özel İdaresi tarafından sıcak asfalt yapılan ve Kapadokya'nın turizm merkezlerini birbirine bağlaması nedeniyle büyük önem taşıyan Çardak-Cezaevi yolu törenle trafiğe açıldı.

Nevşehir'in Ürgüp, Uçhisar ve Göreme ilçelerini, Derinkuyu ve Kaymaklı ilçelerine bağlaması nedeniyle çevreyolu pozisyonunda olan 7 kilometrelik Çardak-Cezaevi yolunda sıcak asfalt çalışması Nevşehir İl Özel İdaresi tarafından geçen günlerde tamamlandı. Çizgi çalışmaları yapılan yol, trafik işaret ve bilgilendirme levhalarının da yerleştirilmesiyle kullanıma hazır hale geldi.

Yolu trafiğe açılması nedeniyle Çardak köyünde düzenlenen törene Nevşehir Valisi Ali Fidan, AK Parti Milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, MHP Milletvekili ve Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hüseyin Çam, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Naci Feralan, İl Genel Meclis Üyeleri, İlçe Kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, muhtarlar ve davetliler katıldı. REKLAM Törende konuşan Nevşehir Valisi Ali Fidan, sene başında İl Özel İdaresi'nin etkin, en hızlı, en verimli hizmetleri yapabilmek için giderleri azaltma, tasarruflu davranma, mevcut kaynaklara ilave olarak yeni kaynaklar oluşturma, eldeki imkanları en etkin ve en verimli şekilde kullanma kararı aldıklarını söyledi.

"ŞU ANDA BİR KÖYÜMÜZDE SU SIKINTISI VAR" Bu yolda da başarılı olduklarını kaydeden Vali Fidan, "240 kilometre asfalt planlamıştık. Yüzde 95 civarında gerçekleşme var. Yapamadıklarımızı da inşallah 2025 yılının ilk sezon açılışında gerçekleştireceğiz. Önemli bir başarı bu anlamda elde ettik. Zaten çalışma dönemi başlangıcı da ağırlıklı çalışmalarımızı köy altyapısına başta asfaltlama çalışmaları, içme suyu, GES, kanalizasyon bu tür çalışmalara ayırdık. Şu an için sadece Nevşehir'de bir köyümüzde su sıkıntısı var. O da su kaynağı bulamıyoruz. Bulduğumuzda onu da gidereceğiz. Onun dışında su miktarı anlamında hiçbir köyümüzde şu anda su sıkıntımız yok. Bunu memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Bu anlamda başarılı olduk" dedi.

"ARAÇLARIMIZ YIL SONUNA KADAR ELİMİZDE OLACAK" Vali Fidan, İl Özel İdaresinin nitelikli insan gücüyle çalıştığını vurgulayarak, "İl Özel İdaremizin tabii başarılı olmasının birinci şartı nitelikli insan gücüyse, ikinci şartı malzeme, araç gereç. Bu anlamda da İl Özel İdaremizi biraz daha geliştirelim, kuvvetlendirelim istedik. İl Özel İdaremize 95 milyon lira tutarında araç gereç kazandırdık. 7 greyderimiz vardı, 2 tane daha greyder ekledik. Üç tane yükleyici kazıcı ekledik. 1 tane ekskavatör ekledik. 2 tane kamyon, 3 tane çöp kamyonu, 1 tane, vidanjör, 1 tane arazöz ve bunun dışında da gelecek yıl hem kalitemizi hem hızımızı artıracağımız 1 agrega yıkama makinesi ve 2 tane de asfalt serimini daha da hızlandıracak kombi araç alımını başlattık. Bu araçlarımızın hepsi yıl sonuna kadar elimizde olacak. Bu araçlarımızı da İl Özel İdaremize kazandırmış olacağız. Bu araçlar 95 milyon lira tutanında ama biz bu araçlar için sadece 39 milyon lira ödedik" diye konuştu.