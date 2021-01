2017 yılında G-Eazy'ye eşlik ettiği "No Limit" ve Migos'a eşlik ettiği "MotorSport" single'ları ile listelerde üst sıralarda yer almayı sürdürdü. İkinci single'ı "Bartier Cardi"nin ardından 2018 yılı başında "Finesse" remiksinde Bruno Mars'a eşlik etti. Bu arada, "Bodak Yellow" ile iki dalda Grammy Ödülü'ne aday gösterildi.



Cardi B, Nisan 2018'de Invasion of Privacy adını taşıyan ilk stüdyo albümünü yayınladı. Chance the Rapper, YG, Kehlani ve SZA gibi isimlerle ortak çalışmaların yer aldığı albüm, Billboard 200 listesine bir numaradan girdi.



Cardi B., 61. Grammy Ödülleri'nde (2019 Grammy) "en iyi rap albümü" ödülünü kazanan ve bu alanda ödül alan ilk kadın oldu.