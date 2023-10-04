Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Cardiff City mağlup oldu: Erol Bulut'un galibiyet serisi sona erdi! - Futbol Haberleri

        Cardiff City mağlup oldu: Erol Bulut'un galibiyet serisi sona erdi!

        Championship'in 10. haftasında Erol Bulut'un takımı Cardiff City, deplasmanda Middlesbrough'ya 2-0 mağlup oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 00:45 Güncelleme: 04.10.2023 - 00:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erol Bulut'un galibiyet serisi sona erdi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Championship'in 10. haftasında Erol Bulut'un takımı Cardiff City, deplasmanda Middlesbrough'u konuk etti.

        Riverside Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Middlesbrough 2-0 kazanarak Cardiff'in galibiyet serisine son verdi.

        Mücadelede ev sahibi ekibin galibiyet gollerini 56. dakikada Isaiah Jones ve 84. dakikada Latte Lath kaydetti.

        Bu sonuçla Cardiff City'nin 4 maçlık galibiyet serisi sona ererken 16 puanla haftayı kapattı. Middlesbrough ise galibiyet serisini 3 maça çıkararak 11 puana yükselerek düşme hattından çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Aslan, İngiltere'yi fethetti!
        Aslan, İngiltere'yi fethetti!
        Zaha, Old Trafford'u susturdu!
        Zaha, Old Trafford'u susturdu!
        Annesini öldürüp not bıraktı
        Annesini öldürüp not bıraktı
        Icardi penaltıyı kaçırdı, zoru attı!
        Icardi penaltıyı kaçırdı, zoru attı!
        40 gün sonra yakalandı
        40 gün sonra yakalandı
        TBMM Genel Kurulu toplandı
        TBMM Genel Kurulu toplandı
        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        "Tazminatı 150 milyon Euro"
        "Tazminatı 150 milyon Euro"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Yabancı borsaya ne zaman gelir?
        Yabancı borsaya ne zaman gelir?
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Çocuğunun eğitim masrafını üstlendiler
        Çocuğunun eğitim masrafını üstlendiler
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi