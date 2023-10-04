Cardiff City mağlup oldu: Erol Bulut'un galibiyet serisi sona erdi!
Championship'in 10. haftasında Erol Bulut'un takımı Cardiff City, deplasmanda Middlesbrough'ya 2-0 mağlup oldu
Championship'in 10. haftasında Erol Bulut'un takımı Cardiff City, deplasmanda Middlesbrough'u konuk etti.
Riverside Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Middlesbrough 2-0 kazanarak Cardiff'in galibiyet serisine son verdi.
Mücadelede ev sahibi ekibin galibiyet gollerini 56. dakikada Isaiah Jones ve 84. dakikada Latte Lath kaydetti.
Bu sonuçla Cardiff City'nin 4 maçlık galibiyet serisi sona ererken 16 puanla haftayı kapattı. Middlesbrough ise galibiyet serisini 3 maça çıkararak 11 puana yükselerek düşme hattından çıktı.