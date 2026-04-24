Alanya'da kum zambakları ve caretta carettaların yaşam alanları temizlendi
Antalya'nın Alanya Belediyesi ile Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği iş birliğinde, çevre gönüllülerinin de katılımıyla Demirtaş Mahallesi sahilinde kapsamlı bir temizlik ve farkındalık çalışması gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bölgenin doğal zenginlikleri arasında yer alan kum zambakları ile caretta caretta deniz kaplumbağalarının yaşam alanları temizlendi.
Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte hem doğanın korunmasına katkı sağlandı hem de toplumsal farkındalık güçlendirildi.
Belediye ekipleri ve çevre gönüllülerinin birlikte yürüttüğü temizlik çalışmasında, sahillerin yaz sezonu öncesinde daha temiz, düzenli ve sağlıklı hale getirilmesi hedeflendi.
Özellikle koruma altında bulunan kum zambaklarının zarar görmemesi için hassasiyet gösterilirken, caretta carettaların yuvalama alanları da titizlikle temizlendi.
Etkinliğe katılan çevre gönüllüleri, doğaya sahip çıkan bu anlamlı organizasyon için Alanya Belediyesi ile Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teşekkür ettiler.