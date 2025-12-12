Cari denge ekimde fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ekim 2025'te cari işlemler hesabında 457 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 7 milyar 28 milyon dolarlık fazla oluştu.

Bu dönemde, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5 milyar 963 milyon dolar oldu.

Yıllıklandırılmış verilere göre, ekim ayında cari açık yaklaşık 22 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 67,3 milyar dolar açık verdi.

Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,2 milyar dolar fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,6 milyar dolar ve 328 milyon dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 7 milyar 588 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 2 milyar 462 milyon dolar ve 5 milyar 860 milyon dolar oldu.

2025 yılı ekim ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 5,2 milyar dolar, net portföy yatırımları 200 milyon dolar, krediler 26,9 milyar dolar ve ticari krediler 800 milyon dolar katkı verirken, net efektif ve mevduatlar 3,9 milyar dolar negatif yönlü etki etti.

Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 13,3 milyar dolar oldu. Ekim ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 838 milyon dolar olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 128 milyon dolar, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 966 milyon dolar arttı. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 225 milyon dolarlık gayrimenkul alımı, yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 240 milyon dolarlık net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü. Portföy yatırımlarında ise ekim ayında 1 milyar 23 milyon dolarlık net çıkış oldu. Yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 44 milyon dolar ve DİBS piyasasında 98 milyon doları net satış yaptı. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak yurt dışı yerleşiklerin, bankalar ve diğer sektörler ihraçlarında sırasıyla 529 milyon dolar ve 606 milyon doları net alış, Genel Hükümet ihraçlarında ise 646 milyon dolar tutarında net satış yaptığı görüldü. Yurt dışından kredi kullanımlarında ekimde bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 829 milyon dolar, 850 milyon dolar ve 3 milyar 139 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.