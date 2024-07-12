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        Haberler Ekonomi Para Cari denge verileri açıklandı - Para Haberleri

        Cari denge verileri açıklandı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Mayıs ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 235 milyon dolar açık verdi. Bir önceki ay cari açık 5,29 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Geçen yılın Mayıs ayında ise cari açık 7,8 milyar dolar olmuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 10:14 Güncelleme: 12.07.2024 - 10:33
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        Cari açıkta gerileme
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        Türkiye'nin cari işlemler hesabı mayısta 1 milyar 235 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 3 milyar 263 milyon dolarlık fazla oluştu.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mayıs 2024'te cari işlemler hesabı 1 milyar 235 milyon dolar açık verdi.

        Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, mayısta 4 milyar 199 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 4 milyar 724 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 3 milyar 915 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 607 milyon dolar ve ikincil gelir dengesi kaleminde de 153 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

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        Mayısta yıllıklandırılmış cari açık ise 25 milyar 191 milyon dolara inerken, yıllıklandırılmış cari açıktaki son 1 yıllık iyileşme 31 milyar 831 milyon dolara işaret etti.

        Öte yandan, cari açığın milli gelire oranı 2023 sonu milli geliri dikkate alındığında yaklaşık yüzde 2,25'e indi.

        DOĞRUDAN YATIRIM 361 MİLYON DOLAR

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mayısta doğrudan yatırımlar kaynaklı 361 milyon dolar, portföy yatırımlarında 5 milyar 637 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

        TCMB, Mayıs 2024 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

        Buna göre, mayısta doğrudan yatırımlar kaynaklı 361 milyon dolar, portföy yatırımlarında 5 milyar 637 milyon dolarlık net giriş oldu.

        Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 529 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetlerinde 6 milyar 51 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

        Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 452 milyon dolar ve diğer sektörler 270 milyon dolar net borçlandı.

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        Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 254 milyon dolar azalış gösterdi.

        Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları yabancı para cinsinden 368 milyon dolar azalırken, Türk lirası cinsinden 1 milyar 107 milyon dolar artış olmak üzere toplam 739 milyon dolar net artış kaydetti.

        Bu dönemde sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 3 milyar 420 milyon dolar ve 356 milyon dolar net kullanım gerçekleştirirken, Genel Hükümet 26 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

        Resmi rezervlerde mayısta 17 milyar 593 milyon dolarlık net artış oldu.

        Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:

        2024 Mayıs 2024 Ocak-Mayıs
        A- CARİ İŞLEMLER HESABI -1.235 -17.614
        1. İhracat 23.347 104.657
        2. İthalat 27.546 131.029
        Mal Dengesi -4.199 -26.372
        3. Hizmet Gelirleri 9.245 36.822
        4. Hizmet Giderleri 4.521 21.721
        Mal ve Hizmet Dengesi 525 -11.271
        5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 1.008 5.279
        6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 2.615 11.555
        Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -1.082 -17.547
        7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler -153 -67
        B. SERMAYE HESABI -13 -23
        C. FİNANS HESABI -14.369 -22.490
        8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 713 2.329
        9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 1.074 3.833
        10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 748 7.547
        11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 6.385 19.064
        11.1. Hisse Senetleri -529 117
        11.2. Borç Senetleri 6.914 18.947
        12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi -4.117 4.683
        12.1. Merkez Bankası
        12.2. Genel Hükümet 19
        12.3. Bankalar -4.398 4.917
        12.4. Diğer Sektörler 281 -253
        13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 4.254 14.152
        13.1. Merkez Bankası -1.133 -1.396
        13.2. Genel Hükümet -26 -68
        13.3. Bankalar 4.814 14.419
        13.4. Diğer Sektörler 599 1.197
        Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 13.121 4.853
        D. NET HATA VE NOKSAN 4.472 -12.370
        GENEL DENGE -17.593 7.517
        E. REZERV VARLIKLAR 17.593 -7.517
        14. Resmi Rezervler 17.593 -7.517
        15. Uluslararası Para Fonu Kredileri
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