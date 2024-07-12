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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Cari açık önemli bir sorun olmaktan çıkıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: Cari açık önemli bir sorun olmaktan çıkıyor

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari açığın mayısta 25,2 milyar dolarla 2022 yılı haziran ayından sonraki en düşük seviyesine gerilediğini açıklarken "İstikrar, güven ve dayanıklılık artıyor, cari açık önemli bir sorun olmaktan çıkıyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 12.07.2024 - 12:09 Güncelleme: 12.07.2024 - 12:09
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        Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstikrar, güven ve dayanıklılık artıyor, cari açık önemli bir sorun olmaktan çıkıyor. Dış borcun milli gelire oranı düşüyor ve rezerv birikimi hızlanıyor" dedi.

        Bakan Şimşek "Yıllık cari açık mayısta 25,2 milyar dolarla 2022 yılı Haziran ayından sonraki en düşük seviyesine geriledi. Cari açıktaki düşüşün yanı sıra olumlu dış finansman görünümü devam ediyor. Yılın ilk 5 ayında portföy girişi 19,1 milyar dolara ulaştı. Bankacılık ve reel sektörün uzun dönem dış borç çevirme oranları geçen sene ocak-mayıs dönemindeki yüzde 97 ve yüzde 73 seviyesinden bu yılın aynı döneminde sırasıyla yüzde 160 ve yüzde 123'e yükseldi. Cari açığın milli gelire oranının ikinci çeyrekte yüzde 2,5'in altına gerilemesini bekliyoruz" derken "Yapısal reformlarla ekonomik dönüşümü gerçekleştirerek sürdürülebilir cari açığa ulaşacağız. Böylece ülkemizin dış finansman ihtiyacını kalıcı olarak düşüreceğiz" ifadelerini kullandı.

        Cari açıkta gerileme
        Cari açıkta gerileme Haberi Görüntüle

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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