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Carlo Ancelotti Alex Ferguson'a ait rekoru ele geçirdi

Real Madrid'in "Don Carlo" lakaplı İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, bir unvanın daha sahibi oldu. 63 yaşındaki Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok maç kazanan teknik direktörü unvanını ele geçirdi.

Carlo Ancelotti Alex Ferguson'a ait rekoru ele geçirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu son haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid, konuk ettiği İskoçya'nın Celtic takımını 5-1 yenerek grubunu lider tamamlarken, Carlo Ancelotti de bu galibiyetle beraber "şampiyonlar ligi tarihinin en çok maç kazanan teknik direktörü" unvanının sahibi oldu.

İtalyan çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Real Madrid'in Shakhtar Donetsk'i 2-1 yendiği karşılaşmayla Manchester United'ın efsane menajeri Sir Alex Ferguson'a ait 102 maçlık galibiyet rekoruna ortak olmuştu.

Real Madrid, bu hafta Celtic'i 5-1 mağlup ederken Carlo Ancelotti, teknik direktör olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 103. kez galibiyet sevinci yaşadı.

Geçen sezon da devler liginde mutlu sona ulaşan Ancelotti, şampiyonlar ligini 4 kez kazanan ilk teknik direktör unvanının da sahibi olmuştu.

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