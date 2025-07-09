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        Haberler Spor Futbol Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide, Botafogo'nun teknik direktörü oldu - Futbol Haberleri

        Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide, Botafogo'nun teknik direktörü oldu

        66 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide Ancelotti, Botafogo'nun teknik direktörü oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 12:04 Güncelleme: 09.07.2025 - 12:04
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        Davide Ancelotti, Botafogo ile anlaştı!
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        Real Madrid'den ayrılarak Brezilya Milli Futbol Takımı'nın başına geçen 66 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide Ancelotti, Botafogo'nun teknik direktörü oldu.

        Brezilya ekibinden yapılan açıklamada, 35 yaşındaki İtalyan teknik adam ile 2025-2026 sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Daha önce Real Madrid, Napoli, Bayern Münih, Everton ve Brezilya Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Davide Ancelotti, ilk kez bir takımda teknik direktör olarak görev yapacak.+

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