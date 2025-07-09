Carlo Ancelotti'ye 1 yıl hapis cezası verildi!

Madrid İl Mahkemesinde 2 ve 3 Nisan'da yapılan duruşmada Ancelotti, hazineyi dolandırmayı asla düşünmediğini savunmuştu. 66 yaşındaki teknik direktör, kulübün ve danışmanlarının söylediklerini uyguladığını belirterek beraatını talep etmiş, suçlu bulunması halinde ise kendisi için hafifletici sebeplerin dikkate alınmasını istemişti.