Carlos Sainz: Pistin son durumu çok garipti

Mclaren pilotu Carlos Sainz, İstanbul Park'ta gerçekleşen antrenman seanslarını değerlendirdi. İspanyol pilot ilk antrenman seansını 14. sırada bitirdi. Pistteki asfaltın durumu her pilot gibi, Sainz'ı da şaşırttı. Sainz aynı zamanda ilk seansta yaşadığı elektrik problemi nedeniyle, seanstan 25 dakika erken ayrıldı.

"GARİP BİR GÜN OLDU"

26 yaşındaki sürücü açıklamasında "Çok garip bir gün oldu. Pist bayağı kaygandı ve tutuş yakalamak imkansızdı. Bütün beklentilerimizi iyi ayarlamalıyız ama genel olarak mutluyum. Yarışta ne olacağını göreceğiz." dedi.

Formula 1 Türkiye yarışında sıralama turları 14 Kasım günü saat 15.00'te başlayacak.