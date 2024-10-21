Caroline Koç, Çamlıhemşin'de: Yılın ilk karı
İş kadını Caroline Koç, arkadaşlarıyla birlikte gittiği Rize Çamlıhemşin'de kar yağışına denk geldi. O anın keyfini çıkaran Koç; "Çamlıhemşin'deki son günümüzde, büyüleyici Sal ve Pokut yaylalarına çıktık ve yılın ilk karına şahit olma şansını yakaladık" dedi
Havaların soğumasıyla birlikte ülkenin bazı bölgelerinde kar yağışı başladı.
İş kadını Caroline Koç, yılın ilk kar keyfini arkadaşlarıyla birlikte Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaşadı.
Arkadaşlarıyla fotoğraf çektiren Caroline Koç, o anları da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
"YILIN İLK KARINA ŞAHİT OLMA ŞANSINI YAKALADIK"
Karın keyfini çıkaran Caroline Koç, paylaşımına; "Çamlıhemşin'deki son günümüzde, büyüleyici Sal ve Pokut yaylalarına çıktık ve yılın ilk karına şahit olma şansını yakaladık" ifadelerini not düştü.
"HARİKA BİR SEYAHATİN MÜKEMMEL BİR SONU"
Caroline Koç, ayrıca; "Kadir Bey’in bize gösterdiği en sıcak misafirperverlik ve harika rehberimiz bu deneyimi gerçekten unutulmaz kıldı. Harika bir seyahatin mükemmel bir sonu" ifadelerini kullandı.