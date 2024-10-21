Caroline Koç, Çamlıhemşin'de: Yılın ilk karı

"HARİKA BİR SEYAHATİN MÜKEMMEL BİR SONU"

Caroline Koç, ayrıca; "Kadir Bey’in bize gösterdiği en sıcak misafirperverlik ve harika rehberimiz bu deneyimi gerçekten unutulmaz kıldı. Harika bir seyahatin mükemmel bir sonu" ifadelerini kullandı.