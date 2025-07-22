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        Haberler Magazin Caroline Koç, tatilde - Magazin haberleri

        Caroline Koç, tatilde

        Merhum iş adamı Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç, Bodrum'da görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 08:48 Güncelleme: 22.07.2025 - 09:07
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        Caroline Koç tatilde
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve merhum iş adamı Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç, Bodrum'da görüntülendi.

        Caroline Koç'a tatilde yakın arkadaşı Aslı Ersu da eşlik etti.

        Caressa K isimli lüks teknesi ile mavi tura çıkan Ege'nin eşsiz koylarını dolaşan Caroline Koç, teknesinden ayrıldığı sırada objektiflere yansıdı.

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        #Caroline Koç
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