Yüzeyden Covid bulaşına güncelleme 0:00 / 0:00

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Rochelle Walensky'den çarpıcı bir açıklama geldi. Walensky, yaptığı açıklamada, "Kirli yüzeyler ve nesnelerle temas yoluyla Covid-19'a neden olan virüsten etkilenilebilir ama bulgular, bu şekilde enfekte olmanın düşük olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

"RİSK 10 BİNDE 1'DEN AZ"

CDC, güncellediği kılavuzunda, Covid-19'un kirli yüzeylere dokunulması sonucu bulaşma riskinin 10 binde 1'den az olduğunu bildirdi.

Uzmanlara göre virüs, esasen havada asılı kalan büyük ya da küçük damlacıklar halinde solunum yoluyla bulaşıyor.