Çarpışma 12. yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da Show TV'de seyircisiyle buluşacak. Büyük bir ilgi ile izlenen Çarpışma'nın Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş, yönetmenliğini Uluç Bayraktar, senaryosunu Ali Aydın kaleme alıyor. Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.
ÇARPIŞMA 12. BÖLÜM FRAGMANLARI
“Çarpışma” bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!
ÇARPIŞMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Çarpışma’nın bu akşam ekrana gelecek 12. bölümünde Kadir, karısının ve kızının da öldüğü canlı bomba saldırısında Cansız'ın da parmağı olduğunu öğrenmiş ve bütün öfkesini artık ona yöneltmiştir. Yüreğinde söndürülmesi imkânsız bir intikam ateşi yanmaktadır.
Kadir ile Zeynep ve Kerem ile Cemre arasındaki duygusal kırılmaların seyrini ise, bir tarafta Zeynep’in diğer tarafta Kerem’in atacağı adımlar belirleyecektir. Ve her ikisini de büyük sınavlar beklemektedir. Diğer yanda Cansız, Veli’nin canını, büyük nefret duyduğu Kadir’i, kendisine ölü ya da diri getirmesi şartı ile bağışlamıştır. Veli’nin Kadir’i etkisiz kılmayı düşündüğü bir planı olduğu kadar, Kadir’in de Veli’yi yakalayıp, Cansız’a ulaşmayı amaçladığı bir planı vardır.
Ve şimdi, Veli’nin de içinde olduğu, Adalı - Cansız savaşı artık çok daha şiddetlenecek, bazen kazananlar kaybedecek, bazen de kaybedenler kazanacaktır. Bu savaşın içerisinde ve elbette büyük bedeller de ödenerek, Kadir’i annesi Asiye’ye götürecek bir yol da açılacaktır.
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