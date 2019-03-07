Show TV ekranlarının büyük bir heyecanla izlenen dizisi Çarpışma 13. bölümünden yeni bir ön izleme sahnesi daha yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Zeynep’in de Kadir’in de mutlulukları gözlerinden okunuyor.
ÇARPIŞMA’NIN 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
‘Çarpışma’nın bu akşam ekrana gelecek 13. bölümünün konusu şöyle; Kadir ve Asiye şimdi birbirlerine, uzansalar sarılabilecek kadar yakın ama aynı zamanda, otuz beş yıllık bir sessizlik kadar da uzaktadırlar. Kadir, annesini bulmasının önünü açmasına rağmen Zeynep’e halen kızgın, Zeynep de anlaşılamadığı için Kadir’e kırgındır. Ancak mevsim ansızın kıştan bahara dönecek, Kadir ile Zeynep tam on altı yıl önce avuçlarından uçup giden aşkı yeniden yakalayacaktır. Zeynep’e saplantılı bir tutkuyla bağlı olan Veli’nin ise, Zeynep’i Kadir’e bırakmaya hiç ama hiç niyeti yoktur ve acımasız yüzünü bir kez daha göstermekte gecikmez. Diğer yanda Demir ve Yakup, Kerem’e büyük bir kumpas kurar. Kerem’in büyük bir girdabın içine sürüklenmesi artık an meselesidir. Cemre ise annesinin ölümüyle ilgili gerçeğin peşine düşer. Ancak yürüdüğü yolda Selim’i gözardı eder ve sır perdesini aralayacağını düşünürken, şoke edeci bir manzarayla karşı karşıya kalır. Zeynep de Asiye’den Kadir’le ilgili yeni ve çok önemli bilgiler edinir. Öte yandan Adalı, adım adım Cansız’ın izini sürmeye devam eder. Bir kapı diğer kapıyı açar, bir isim başka bir ismi adres gösterir. Artık büyük bir fırtınanın kopması çok yakındır. Ancak Adalı, Cansız’ın kendisine gölgesi kadar yakın ve çok iyi pusu kuran biri olduğundan habersizdir.
Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.
‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.