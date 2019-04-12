İşte Çarpışma’nın 18. bölümünden ilk sahne:

Ay Yapım’ın, Show TV’de Perşembe akşamları ekrana gelen ve ilgiyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın dün akşam yayınlanan 17. bölümü de heyecan dolu anlara sahne oldu. Selim’in yaraladığı Kadir’in iyileşip ayağa kalktığı, Zeynep’in zimmetine para geçirmek suçlamasıyla gözaltına alındığı, bölüm finalinde de Cansız’ın acımasız bir tercihle karşı karşıya bıraktığı Selim’in Cemre’nin yaşaması için kendi canına kıydığı ve Kadir’in paralarına el koyduğu Rus Ivan’ın hem Kadir’den hem de paralarını kaptırdığı Veli’den intikam almaya geleceğinin anlaşıldığı bölümü, ‘Çarpışma’ tutkunları yine nefes nefese izledi.







ÜNLÜ BULGAR OYUNCU IVO ARAKOV ÇARPIŞMA’DA!



Dizinin bölüm finalinde görünen Ivan karakterini ünlü Bulgar oyuncu Ivo Arakov canlandırıyor. Ülkesinde başarılı ve popüler bir oyuncu olan 30 yaşındaki Ivo Arakov, ‘Company of Heroes’ isimli Hollywood yapımı filmi de içeren pek çok uluslararası projede yer aldı. ‘Çarpışma’ya birkaç bölüm için konuk oyuncu olarak katılan Arakov, Rus İnfaz Timi Lideri Ivan Sokurov’u canlandıracak.







ÇARPIŞMA #BENİMOĞLUM ETİKETİYLE YİNE SOSYAL MEDYANIN ZİRVESİNDE YER ALDI!



‘Çarpışma’, sosyal medyada da uzun süre konuşuldu ve bu hafta da zirvede yer aldı. Diziyle ilgili 51 bin tweet atıldı. ‘Çarpışma’ #benimoğlum etiketi ile Twitter’da Türkiye'de 6 saat 5 dakika TT listesinde kaldı. ‘Çarpışma’, 17. bölümüyle; ABC1’de yüzde 4.17 rating ve yüzde 9.18 izlenme payı, AB’de yüzde 4.26 rating ve yüzde 10.08 izlenme payı, Total’de ise yüzde 3.35 rating ve yüzde 7.74 izlenme payı elde etti.







KADİR’İ ÇELİK YELEĞİ KURTARDI!



Kadir, yaralı halde yerde yatarken yanına Cansız geldi. Kadir’in yarasını kontrol eden Cansız, üzerindeki çelik yeleği görünce rahatladı. Sırtından akan kanı gördüğünde ise yüzü düştü. Haydar ve ekibi de olay yerine geldi. Kadir hızla hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı. Sırtına isabet eden mermi çıkarıldı, çelik yeleği sayesinde ölümcül bir yara almayan ve hayati tehlikesi olmayan Kadir, kısa sürede ayağa kalktı.





Cansız adamlarına, Veli ve Selim’i yakalamaları talimatını verdi. Cansız’ın adamları Veli’nin mekanını ve Selim’in ofisini bastı. Veli ve Selim bu baskınlardan kurtulmayı ve kaçmayı başardı. Yıllarca birlikte çalışan Cansız, Veli ve Selim birbirlerine düşman oldu.Cansız, Kadir’in yattığı hastaneye geldi. Zeynep’ten duyduklarıyla içi şüphe dolu olan Cansız, Asiye’ye Kadir’in oğlu olup olmadığını sordu. Asiye, Cansız’a gerçeği söyledi. Veli de hastaneye geldi. Cansız, Veli ve Kadir aynı odada yan yana geldiler. Veli ve Cansız arasında imalı sözlerle karşılıklı bir meydan okuma yaşandı. Bu anlarda Kadir’in Cansız’ı öğreneceğinden endişe eden Zeynep ve Asiye büyük panik yaşadı.Zeynep’in kapısını polisler çaldı ve zimmetine para geçirmek suçlaması ile gözaltına alındığını söylediler. Zeynep duydukları ile şoke oldu. Kerem ve Cemre, aşkla birlikte gelen mutluluk ve huzur duygusunu yaşadılar. Meral ise Yakup tarafından saldırıya uğradı ve alıkonuldu.Belma ve Demir’in ihanetini öğrenen Selim, Belma’yı vurdu. Belma’nın öldüğünü zanneden Selim’in üzerindeki baskı daha da arttı. Cansız, Veli ve Selim buluştular. Selim, Cansız’dan kendisini kurtarmasını istedi ve aksi halde Kadir’e her şeyi anlatmakla tehdit etti. Cansız da ona Cemre’yi öldürme tehdidiyle karşılık verdi. Cansız, Selim’den kızının hayatına karşılık kendi hayatını istedi. Selim, öldürdüğü karısının mezarına gitti. Cemre de geldi. Ardından da Cemre’yi gizlice takip eden Kerem geldi. Selim silahını Kerem’e doğrulttu. Bu sırada arkasında beliren Kadir, Selim’e teslim olmasını söyledi. Selim silahını başına dayadı ve Cemre’nin yaşaması için kendi hayatına son verdi. Cansız, Veli’ye Kadir’in paralarına el koyduğu Rus Ivan’ın kendisiyle hesaplaşmaya geleceğini söyledi. Ivan’ın elinde görülen dosyadan ise sadece Veli’den değil, Kadir’den de intikam almak için geleceği anlaşıldı.Kadir, Veli, Ivan hesaplaşmasında neler yaşanacak? Gözaltına alınan Zeynep suçsuz olduğunu ispatlayabilecek mi? Yakup, Meral’i öldürecek mi? Kerem ve Cemre’yi neler bekliyor? Tüm bu sorular ve daha fazlası ‘Çarpışma’nın yeni bölümünde yanıt bulacak. Heyecanın daha da artacağı ve yine nefes nefese izlenecek yeni bölümde, birbirinde çarpıcı gelişmeler yaşanacak.Yapımcılığını Kerem Çatay - Pelin Diştaş’ın, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.