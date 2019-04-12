İşte Çarpışma’nın 18. bölümünden ilk sahne:

Ay Yapım’ın, Show TV’de Perşembe akşamları ekrana gelen ve ilgiyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın dün akşam yayınlanan 17. bölümü de heyecan dolu anlara sahne oldu. Selim’in yaraladığı Kadir’in iyileşip ayağa kalktığı, Zeynep’in zimmetine para geçirmek suçlamasıyla gözaltına alındığı, bölüm finalinde de Cansız’ın acımasız bir tercihle karşı karşıya bıraktığı Selim’in Cemre’nin yaşaması için kendi canına kıydığı ve Kadir’in paralarına el koyduğu Rus Ivan’ın hem Kadir’den hem de paralarını kaptırdığı Veli’den intikam almaya geleceğinin anlaşıldığı bölümü, ‘Çarpışma’ tutkunları yine nefes nefese izledi.
ÜNLÜ BULGAR OYUNCU IVO ARAKOV ÇARPIŞMA’DA!
Dizinin bölüm finalinde görünen Ivan karakterini ünlü Bulgar oyuncu Ivo Arakov canlandırıyor. Ülkesinde başarılı ve popüler bir oyuncu olan 30 yaşındaki Ivo Arakov, ‘Company of Heroes’ isimli Hollywood yapımı filmi de içeren pek çok uluslararası projede yer aldı. ‘Çarpışma’ya birkaç bölüm için konuk oyuncu olarak katılan Arakov, Rus İnfaz Timi Lideri Ivan Sokurov’u canlandıracak.
ÇARPIŞMA #BENİMOĞLUM ETİKETİYLE YİNE SOSYAL MEDYANIN ZİRVESİNDE YER ALDI!
‘Çarpışma’, sosyal medyada da uzun süre konuşuldu ve bu hafta da zirvede yer aldı. Diziyle ilgili 51 bin tweet atıldı. ‘Çarpışma’ #benimoğlum etiketi ile Twitter’da Türkiye'de 6 saat 5 dakika TT listesinde kaldı. ‘Çarpışma’, 17. bölümüyle; ABC1’de yüzde 4.17 rating ve yüzde 9.18 izlenme payı, AB’de yüzde 4.26 rating ve yüzde 10.08 izlenme payı, Total’de ise yüzde 3.35 rating ve yüzde 7.74 izlenme payı elde etti.
KADİR’İ ÇELİK YELEĞİ KURTARDI!
Kadir, yaralı halde yerde yatarken yanına Cansız geldi. Kadir’in yarasını kontrol eden Cansız, üzerindeki çelik yeleği görünce rahatladı. Sırtından akan kanı gördüğünde ise yüzü düştü. Haydar ve ekibi de olay yerine geldi. Kadir hızla hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı. Sırtına isabet eden mermi çıkarıldı, çelik yeleği sayesinde ölümcül bir yara almayan ve hayati tehlikesi olmayan Kadir, kısa sürede ayağa kalktı.
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