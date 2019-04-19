İşte Çarpışma’nın 19. bölümünden ilk sahne:

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Çarpışma 19. bölümden ilk sahne: Zeynep, Kerem ve Cemre ölümle yüz yüze!

Ay Yapım’ın, Show TV’de Perşembe akşamları ekrana gelen ve ilgiyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın dün akşam yayınlanan 18. bölümü de heyecan dolu anlara sahne oldu. Bölümü, ‘Çarpışma’ tutkunları yine soluk soluğa izledi. Yapımcılığını Kerem Çatay - Pelin Diştaş’ın, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor. ‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

Giriş: 19.04.2019 - 11:09 | Güncelleme:

Ay Yapım’ın, Show TV’de Perşembe akşamları ekrana gelen ve ilgiyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın dün akşam yayınlanan 18. bölümü de heyecan dolu anlara sahne oldu.

ZEYNEP, KEREM VE CEMRE ÖLÜMLE YÜZ YÜZE!

Ivan’ın Kadir ve Veli’ye kanlı saldırılar düzenlediği, Zeynep’in özgürlüğüne kavuştuğu ve bölüm finalinde de Kadir, Zeynep, Cemre ve Kerem’in araba içindeyken önce Rusların silahlı saldırısına uğradığı, ardından da Kadir’in arabasına yerleştirilen bombanın, uzaktan kumandasının çalıştırıldığı bölümü, ‘Çarpışma’ tutkunları yine soluk soluğa izledi.



ÇARPIŞMA #RUSRULETİ  İLE SOSYAL MEDYANIN ZİRVESİNDE YER ALDI!

‘Çarpışma’, sosyal medyada da uzun süre konuşuldu ve bu hafta da zirvede yer aldı. Diziyle ilgili 73 bin tweet atıldı. ‘Çarpışma’ #rusruleti etiketi ile Twitter’da Türkiye'de 7 saat 30 dakika, dünyada ise 1 saat 40 dakika  TT listesinde kaldı.  ‘Çarpışma’, 18. bölümüyle; ABC1’de yüzde 3.94 rating  ve yüzde 9.04 izlenme payı, AB’de yüzde 3.65 rating ve yüzde 9.27 izlenme payı, Total’de ise yüzde 3.08 rating  ve yüzde 7.15 izlenme payı elde etti.



IVAN, KADİR VE VELİ’YE SALDIRILAR DÜZENLEDİ!

Paralarına el koyduğu için Kadir’i, paralarını kaptırdığı için de Veli’yi hedefine alan Rus İnfaz Timi Lideri Ivan, önce Veli için saldırı emri verdi. Ivan’a karşı güvenlik önlemlerini artıran Veli, bu saldırıdan galip çıkmayı başardı. Ivan’ın adamları Kadir ve Çetin’i de pusuya düşürdü. Kadir ve Çetin hazırlıksız yakalandı. Veli ve Cansız’ın adamları Kadir ve Çetin’e son anda desteğe geldi. Çetin çıkan çatışmada şehit oldu.

ÇARPIŞMA 18. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Veli’ye büyük sürpriz:





İşte Kadir ve Çetin’in pusuya düştüğü o anlar:





ZEYNEP ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU!

Veli, Selim ve Demir’in kurduğu kumpas ile gözaltına alınan Zeynep’in suçsuzluğunu ispatlamak için Kadir ve Cemre harekete geçti. Kadir önce Demir’in peşine düştü ama onu elinden kaçırdı. Kadir, Veli’ye ailesini katleden ekibin başındaki ismi verme karşılığında, Zeynep’in suçsuzluğunu ispatlayacak belge getirmesini teklif etti. Kadir ve Veli anlaştı. Veli, Zeynep’i aklayacak belgeleri Kadir’e verdi. Cemre de, babasından kalan mirasın yüklüce bir kısmını Belma’ya verdiğini gösteren belgeleri Demir’e verdi. Karşılığında Demir’den Zeynep’in suçsuzluğunu güçlendirecek deliller aldı. Zeynep, mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



YAKUP, KEREM’İ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI!

Yakup, Meral’in darp edilmiş haldeki fotoğrafını Kerem’e gönderdi. Kerem öfkeden çılgına döndü. Meral, Yakup’u etkisiz kılmayı başardığı bir anda Kerem’e bulunduğu yerin konumunu attı. Kerem, Yakup’un Meral’i alıkoyduğu yere geldi. Kerem’e tuzak kuran Yakup, arabasını onun üzerine sürdü. Ölümle yüz yüze gelen Kerem, bu saldırıyı son anda savuşturdu. Yakup, arabadaki Meral’le birlikte kaçtı.



KADİR, ZEYNEP, CEMRE VE KEREM’İN ÜZERİNE KURŞUN YAĞDI!

Kadir, Zeynep, Cemre ve Kerem mahkeme çıkışı, Kadir’in arabası ile yola çıktı. Kadir’i adım adım takip eden Ivan’ın adamları, yolda Kadir’e ve arabadakilere kurşun yağdırdı. Kadir, onlara karşılık verdi. Bir müddet sonra Ruslar arabanın etrafından uzaklaştılar. Kadir arabadan indi ve arkalarından ateş etti.



IVAN, BOMBA DÜZENEĞİNİ ÇALIŞTIRDI!

Ivan’ın Cansız’a yaptırdığı uzaktan kumandalı bombayı, Ivan’ın satın aldığı Başkomiser Ahmet, Kadir’in arabasına yerleştirdi. Kadir, silahlı saldırın ardından Rusların bir anda uzaklaştıklarını görünce arabasına bomba yerleştirildiğini anladı. Zeynep, Kemre ve Cemre’ye dışarı çıkmaları için var gücüyle bağırdı. Aynı anlarda Ivan da, bombayı aktif hale getirmek için, bombanın bağlı olduğu telefonu aradı.



İşte Adalı’ya kurulan büyük tuzak:

 



YENİ BÖLÜM DE HEYECAN DOLU!

Zeynep, Cemre ve Kerem’in içinde olduğu arabadaki bomba patlayacak mı? Kadir - Ivan savaşı bundan sonra nasıl bir seyir alacak? Veli, Ivan’dan katledilen ailesinin intikamını alabilecek mi? Cansız’ın, Kadir’i de hedefe alan Ivan’la arasında neler yaşanacak? Tüm bu sorular ve daha fazlası yeni bölümde yanıt bulacak. Heyecanın daha da artacağı ve yine nefes nefese izlenecek yeni bölümde, birbirinde çarpıcı gelişmeler yaşanacak.



Yapımcılığını Kerem Çatay - Pelin Diştaş’ın, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu  Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Çarpışma’nın 19. bölümünden ilk sahne:

 

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