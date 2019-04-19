Çarpışma 19. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Ay Yapım’ın, Show TV’de ekrana gelen ve ilgiyle izlenen dizisi Çarpışma'da, Veli’nin Ivan ve silahlı adamları tarafından alıkonulduğunun görüldüğü sahnede, ailesini katleden ekibin başındaki isim olduğunu öğrendiği Ivan’a, Veli korkusuzca meydan okuyor. Zeynep’in ansızın gelen telefonu da Veli’nin içinde bulunduğu durumu daha da zorlaştırıyor. Veli ile Ivan arasında neler yaşanacağı ise merak uyandırıyor.
ÇARPIŞMA’NIN 18. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
‘Çarpışma’nın bu akşam ekrana gelen 18. bölümünde; paralarına el koyduğu için Kadir’i; paralarını kaptırdığı için de Veli’yi hedefine alan Rus İnfaz Timi Lideri Ivan, önce Veli için saldırı emri verdi. Ivan’ın adamları Kadir ve Çetin’i de pusuya düşürdü. Çetin çıkan çatışmada şehit oldu. Zeynep’in suçsuzluğunu ispatlamak için Kadir ve Cemre harekete geçti. Kadir, Veli’ye ailesini katleden ekibin başındaki ismi verme karşılığında, Zeynep’in suçsuzluğunu ispatlayacak belge getirmesini teklif etti. Veli, Zeynep’i aklayacak belgeleri Kadir’e verdi. Cemre de babasından kalan mirasın yüklüce bir kısmını Belma’ya verdiğini gösteren belgeleri Demir’e verdi. Karşılığında Demir’den, Zeynep’in suçsuzluğunu güçlendirecek deliller aldı.
Zeynep, mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Meral, Yakup’u etkisiz kılmayı başardığı bir anda Kerem’e bulunduğu yerin konumunu attı. Kerem, Yakup’un Meral’i alıkoyduğu yere geldi. Kerem’e tuzak kuran Yakup, arabasını onun üzerine sürdü. Kerem, bu saldırıyı son anda savuşturdu. Kadir, Zeynep, Cemre ve Kerem mahkeme çıkışı, Kadir’in arabası ile yola çıktı. Kadir’i adım adım takip eden Ivan’ın adamları, yolda Kadir’e ve arabadakilere kurşun yağdırdı. Bir müddet sonra Ruslar arabanın etrafından uzaklaştılar. Ivan’ın Cansız’a yaptırdığı uzaktan kumandalı bombayı, Ivan’ın satın aldığı Başkomiser Ahmet, Kadir’in arabasına yerleştirdi. Rusların peşinden giden Kadir, silahlı saldırın ardından Ivan’ın adamlarının bir anda uzaklaştıklarını görünce arabasına bomba yerleştirildiğini anladı. Zeynep, Kemre ve Cemre’ye dışarı çıkmaları için var gücüyle bağırdı. Aynı anlarda Ivan da bombayı aktif hale getirmek için bombanın bağlı olduğu telefonu aradı.
Yapımcılığını Kerem Çatay - Pelin Diştaş’ın, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.
‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
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