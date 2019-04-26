Çarpışma ekranlara gelen son bölümde Kadir, Ivan’ın izini ve inini bulur. Ancak her şey daha yeni başlayacak, ölüm bir Kadir’in bir Ivan’ın kapısını çalacaktır. Peki, Çarpışma 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çarpışma 19. son bölüm izle...
ÇARPIŞMA 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Çarpışma 30. yeni bölüm fragmanı ekranlara gelen son bölümün ardından henüz yayınlanmadı. Çarpışma ynei bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.
ÇARPIŞMA 19. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ÇARPIŞMA 29. SON BÖLÜM ÖZETİ
‘Çarpışma’nın bu akşam ekrana gelen 19. bölümünün konusu şöyle; Zeynep, Kerem ve Cemre ölüm arabasının içindedir. Bomba büyük bir gürültüyle patlar, silahlar çekilir, mermiler yağmur gibi yağar ve ortalık birden savaş alanına döner. Cansız, o anlarda Ivan’a kabusun, yolun sonuna gelen Kadir, Zeynep, Kerem ve Cemre’ye ise mucizenin adı olacaktır. Kadir mucizeyi yaratan, yani kendisini kollayan birisinin olduğunu anlar.
Bir yandan bu gizemli kişinin kim olduğunu öğrenmeye, diğer yandan da saldırının arkasındaki işbirlikçileri bulmaya çalışır. Kadir’in yanı sıra, Veli de Ivan’ın peşindedir. Veli, kendisini Ivan’a götürecek yolu da bulur. Ancak Veli’nin olduğu kadar Ivan’ın da bir planı vardır. Veli, Ivan’ın ağına düşer. Öte yandan Kerem, vefa borcu olduğunu düşündüğü Meral’e yardım etmeye karar verir ama nereden başlayacağını bilememektedir.
Kerem’in,Yakup’u ve Meral’i bulmasını sağlayabilecek fikir ise Cemre’den gelir. Zeynep, Cemre’nin Belma ve Demir’e boyun eğmesini içine sindiremez. Kendince bir çözüm üretir ama yapacağı hamle bambaşka bir tehlikenin fitilini ateşleyecektir. Kadir, Ivan’ın izini ve inini bulur. Ancak her şey daha yeni başlayacak, ölüm bir Kadir’in bir Ivan’ın kapısını çalacaktır.
Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.
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