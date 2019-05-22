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Çarpışma 23. yeni bölüm ön izleme: Kerem ve Cemre’den itiraflar ve iltifatlar!

Çarpışma heyecanla beklenen yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanırken, bir ön izleme daha yayınlandı. Çarpışma'da Cemre ve Kerem'in romantik dakikalar izleyicileri mest edecek. İşte Çarpışma 23. yeni bölümüne dair detaylar...

Çarpışma

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen, finaline son 2 bölüm kalan sevilen dizisi ‘Çarpışma’nın 23. bölümünden bir ön izleme sahnesi daha yayınlandı. Kerem ve Cemre’nin ilk karşılaştıklarında birbirleri hakkında neler düşündüklerini anlatıkları sahnede, ikilinin itirafları ve iltifatları izleyenleri tebessüm ettiriyor.

ÇARPIŞMA’NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

‘Çarpışma’nın yarın akşam ekrana gelecek, nefeslerin tutularak izleneceği 23. bölümünün konusu şöyle; Kadir’in tetiği çekmekte tereddüt ettiğini gören Veli, yaptığı kötülükleri bir bir hatırlatarak kendisini öldürmesi için Kadir’i kışkırtır. Bu sırada Zeynep için zaman gittikçe daralmakta ve geçen her bir saniye onu ölüme bir adım daha yaklaştırmaktadır. Kadir, kontrolünü tamamen kaybetmek üzeredir ki, son anda Zeynep’e ulaşabileceği bir yol açılır. Cansız, Zeynep’in yerini söylemese de, Kadir’i onun yanına götürmeyi kabul eder.

Hızla yola çıkarlar ve Zeynep’in yanına gelirler. Cansız, imha edilmesi öylesine zor bir bomba düzeneği hazırlamıştır ki, Zeynep’ten sonra Kadir de Cansız’ın ölüm tuzağının içine düşer. Kadir ve Zeynep’in kurtulmaları artık tamamen şansa ve mucizelere bağlıdır. Veli, kaçma planları yapan Cansız’ı öldürmek için harekete geçer ve pusuya yatar. Beklediği fırsatı da yakalar ve Cansız’ın üzerine mermi yağdırır. Diğer yanda Cemre cezaevine gider ve Demir’le yüzleşir. Kerem, Cemre’nin yine en büyük destekçisidir. Veli, İstanbul’dan ayrılmaya karar verir ve şehirle vedalaşmaya başlar. Ancak hiç beklemediği bir anda, hiç beklemediği birinden bir mesaj alır. Kan akacak, canlar yanacak ve ölüm kapıyı bir kez daha çalacaktır.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

ÇARPIŞMA'NIN 22. SON BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de!

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