Çarpışma 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde, Veli’nin geçmişte Kadir’e hitaben “Sana söz veriyorum, seni bütün zaaflarından paramparça edeceğim!” sözleriyle intikam yemini edip, nefretini haykırdığı tanıtımda, Zeynep, annesiyle ilgili sorusuyla Kadir’i can evinden vuruyor. Belma ile Demir’i iyiden iyiye yasak aşklarının ortaya çıkma korkusu sararken, Cemre de Kerem’in karşısına çıkıyor. Kerem’in “Seni gördüğüme sevindim” sözleriyle Cemre’yi şaşırttığı heyecan dolu tanıtım, aksiyon dolu sahneleriyle de dikkat çekiyor.

ÇARPIŞMA 3. BÖLÜM 2. FRAGMANI

ÇARPIŞMA’NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çarpışma’nın Perşembe akşamı ekrana gelecek 3. Bölümünde; Veli’nin bir nevi imzası niteliğini taşıyan madalyonu gören Kadir allak bullak olur. Zeynep’e Veli’nin bir fotoğrafını gösterir ve kızını kaçıranın o olup olmadığını sorar. Zeynep, Veli’yi tanır. Kadir, seri ve şok baskınlar düzenleyerek Veli’ye ulaşmaya çalışır. Bu sırada Zeynep ise mahkeme kararı ile ev hapsine alınır. İhanet şüphesine düşen Kerem, Yakup ve Meral’in izini sürer. Aynı anlarda Cemre de kendisini yaralayan ve aracına çarpan Kerem’in resmini emniyette Kadir’e gösterir. Şoke olan Kadir eliyle koymuş gibi Kerem’i bulur. Kadir, Kerem’e yardımcı olmak için ondan her şeyi anlatmasını ister ama Kerem’in ağzını bıçak açmaz. Cemre teşhis için Kerem’le yüz yüze, göz göze gelir. Kerem’in yakalanması Belma ve Demir’i artık daha çok kaygılandırmaktadır. Yasak aşklarının ifşa olmaması için hamleler yaparlar ama Belma hiç beklemediği yerden vurulur. Cemre, cevabını en çok merak ettiği ‘neden geri döndün?’ sorusunu Kerem’e sorar. Kerem’in cevabı ve anlattıkları karşısında ise buz keser. Veli’yle olan eski defterlerin yeniden açıldığını anlayan Kadir, onu nerede bulacağını artık bilmekte ama Veli’nin kuracağı tuzağı bilmemektedir.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, idari yapımcılığını İsmail İçen’in üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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