Çarpışma 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde Zeynep ve Kadir'in buluşması hem heyecan dolu hem de duygusal anlara sahne oldu. Öte yandan son bölümde Veli'nin Kadir'i tanıdığı da ortaya çıktı. Peki; gelecek bölümde neler yaşanacak. Zeynep özgürlüğüne kavuşacak mı? İşte gelecek bölüm yani Çarpışma 3. bölüm ile ilgili önemli ipuçlarını taşıyan Çarpışma 3. bölüm fragmanı...
"KIYAMET KOPACAK!"
Show TV’nin heyecanı her hafta daha da artan hikayesi, yüksek temposu ve çarpıcı sahneleriyle izleyicilerini ekrana kilitleyen Ay Yapım imzalı dizisi ‘Çarpışma’nın merakla beklenen 3. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kadir’in Cemre’yi bıçaklayanın Kerem olduğunu öğrendiği ve şoke olduğu tanıtımda, yine Kadir kaza sonrası ortaya çıkan tesadüfler zinciri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Haydar’ın ‘Kıyamet kopacak, biliyorsun değil mi ?’ sözleri ise bundan sonra yaşanacakların da habercisi oluyor.
ÇARPIŞMA’NIN 2. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?
Kaza sonrası Kadir’i tanıyan ve ona yardım etmek ile kızını kurtarmak arasında büyük bir ikilemde kalan Zeynep, olay yerinden ayrılıp, kızını almak için Veli’nin belirlediği adrese gitti. Veli, işe polisin karıştığını anlayınca bulunduğu yeri terk etti. Kadir ve Zeynep’in birbirlerini nereden tanıdıkları ve aralarındaki bağ ortaya çıktı. Cemre’nin kendisini yaralayan ve aracına çarpanın aynı kişi olduğunu öğrendiği bölümde Kerem ise, taburcu olur olmaz Yakup ve Meral’e ulaşmaya çalıştı.
Kızını bulmak için ölümü göze alarak polisten kaçan Zeynep, karşısında Kadir’i buldu. Zeynep, Kadir’in güven veren sözleriyle yeniden umutlanırken, Kadir de göreve geri döndüğünün sinyallerini verdi. Dizinin bölüm finalinde ise; Veli, madalyonuyla kendisini Kadir’e hatırlatttı. İkilinin geçmişten gelen bir hukukunun olduğu anlaşılırken, ’Veli, Kadir’i nereden tanıyor? sorusu akıllara geldi, bundan sonra yaşanacaklar merak uyandırdı.
ÇARPIŞMA OYUNCULARI
Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, idari yapımcılığını İsmail İçen’in üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.
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