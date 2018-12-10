Çarpışma 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ahmet Kaya'nın "Hani benim gençliğim" şarkısı ile izleyici karşısına çıkan fragmanda Kerim ve annesi arasındaki diyalog izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Peki; Çarpışma gelecek bölümde yani Çarpışma 4. bölümde neler yaşanacak? İşte, gelecek bölümle ilgili önemli ipuçlarını taşıyan Çarpışma 4. bölüm 2. fragmanı...

"BENİM ÇOCUKLUĞUM NEREDE ANNE?"

Show TV’nin sürükleyici hikayesi, yüksek temposu ve çarpıcı sahneleriyle izleyicilerini Perşembe akşamları ekrana kilitleyen, Ay Yapım imzalı dizisi ‘Çarpışma’nın 4. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Kerem ile cezaevine kendisini ziyarete gelen annesi Serpil arasında duygu dolu anların yer aldığı yeni tanıtım yüreklere işledi. Ahmet Kaya’nın ‘Hani Benim Gençliğim’ şarkısı eşliğinde yayınlanan tanıtımda, Kerem’in annesine ‘Keşke ben dışarıda olsam da, biz yine parasız kalsak’ sözleri herkesi duygulandırdı. Kerem’in cezaevinde ‘ayakta kalma’ savaşı verdiğinin de görüldüğü tanıtım yeni bölümde heyecanın daha da artacağına işaret etti.

ÇARPIŞMA’NIN 3. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Bu sefer oyunun kurallarını kendi yazmaya kararlı olan Adalı, Veli’ye ulaşmaya çalıştı. Zeynep elektronik kelepçeyle ev hapsine alınırken, ihanet şüphesine düşen Kerem, Yakup ve Meral’in peşine düştü. Cemre de kendisini yaralayan ve aracına çarpan Kerem’in resmini emniyette Kadir’e gösterince şoke olan Kadir, eliyle koymuş gibi Kerem’i buldu. Teşhis için Kerem’le yüzleşmek isteyen Cemre, cevabını en çok merak ettiği ‘neden geri döndün?’ sorusunu Kerem’e sorunca, Kerem’in ‘ölmemen için’ cevabı karşısında çok şaşırdı.

ÇARPIŞMA 3. BÖLÜM İZLE

Belma’nın videosunu Cemre’ye anlatan Kerem, kendisini hapishaneden çıkarmasına karşılık videoyu Cemre’ye verebileceğini söyledi. Bölüm finalinde ise, Adalı ve Veli karşı karşıya geldi. Annesini bulmak için polis olan Adalı’ya, annesiyle ilgili bir şey bildiğini düşündürerek onu can evinden vuran Veli, istediğini aldı. Öfkeden deliye dönen Adalı, annesiyle ilgili gerçekleri öğrenmek isterken, Veli’nin Adalı’nın annesi ile ilgili ne bildiği ise merak konusu oldu.

ÇARPIŞMA OYUNCULARI

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, idari yapımcılığını İsmail İçen’in üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

"Çarpışma" merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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