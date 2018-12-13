Yapımcılığını Ay Yapım/Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, idari yapımcılığını İsmail İçen’in üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

ÇARPIŞMA 4. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çarpışma’nın bu akşam ekrana gelecek 4. bölümünde Veli’nin, Adalı’ya annesi üzerinden saldırması Adalı’yı çılgına çevirir. Adalı, Veli’yi yakalamaya ne kadar yakın ise, Veli de bir o kadar soğukkanlıdır. Cemre, Kerem’in anlattıkları karşısında öfkelenir, tepkisi çok sert olur. Ama Kerem’in de Cemre’nin yüreğine işleyecek bir çift sözü vardır. Aklı da duyguları da karmakarışık olan Cemre, Kerem’le ilgili sorularının cevabını Zeynep ve Adalı’da arar. Kerem ise aynı anlarda cezaevinde ‘ayakta kalma’ savaşı vermektedir. Belma, Yakup’un şantajı karşısında darmadağın olur. Olanları Demir’e anlatır.

Tehlike çanlarının artık iyiden iyiye kendileri için çaldığını anlayan Demir, Cemre’nin dikkatini başka yönlere çekmeye çalışır. Cemre ise, Kerem’in karşısına bir kez daha çıkacaktır. Adalı, aklından geçenleri Veli’nin de okuduğunu iyi bilir ve Zeynep’i dikkatli olması için uyarır.

“Çarpışma” merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Çarpışma’nın 4. Bölüm Tanıtımları!

Çarpışma 4. Bölüm Fragmanı

ÇARPIŞMA 4. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Çarpışma 4. Bölüm 2. Fragmanı

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