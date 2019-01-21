Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen, sürükleyici hikayesi, yüksek temposu ve çarpıcı sahneleriyle izleyicilerini Perşembe akşamları ekrana kilitleyen dizisi ‘Çarpışma’nın 7. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Kadir, Zeynep, Cemre ve Kerem’in Aylin’i kurtarmak için plan yaptığı, Kadir’in Aylin’e giden yolda Selim’i kullandığı tanıtımda, tuzağa düşürüldüğünü anlayan Veli’nin yaşadığı panik anları dikkat çekiyor. Haydar, Adalı’nın operasyonunu Selim’den öğrenirken, Veli ve Adalı arasındaki çatışma da nefesleri kesiyor. Zeynep’in kızı Aylin’e hasretle sarıldığı anlar ise izleyenleri duygulandırıyor.

ÇARPIŞMA 7. BÖLÜM FRAGMANLARI

ÇARPIŞMA’NIN 6. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Çarpışma’nın 6. bölümünde; Kerem, Cemre’nin başına silah dayayan Yakup’un üzerine atıldı ve Kerem vuruldu. Cemre ve Demir, Kerem’i; onun Cemre’yi bıçakladığı villaya getirdi. Demir, Belma’yı aradı ve Kerem’i ölüme terk edeceğini ağzından kaçırdı. Demir’in konuşmasını duyan Kerem gizlice evden çıktı ve Kadir’in evine geldi. Meral, Cemre’nin varlığını bildiği ama görmediği videodaki görüntüleri ona izletti. Adalı, Veli’yi alt etmeyi planladığı oyununa Zeynep ve Galip’e de dahil ederek harekete geçti. Haydar büyük bir hata yaptı ve Kadir’in ekibini operasyona zamansız bir şekilde dahil etti. Haydar’ın hatası pahalıya patladı ve Kadir’in planı açığa çıktı. Veli, Zeynep ve Galip’i avucunun içine aldı. Kadir’in önüne de büyük bir engel çıkarırdı.

Veli, Aylin’in yaşaması için Zeynep’e, Galip’i öldürmesi gerektiğini söyledi. Zeynep bunu şiddetle reddetse de Veli, Zeynep’in eline bir silah verdi. Silahı onunla birlikte tuttu, tetiği Zeynep’le birlikte çekti ve Galip vuruldu. Geçmişte Kadir, Veli’nin uyuşturucu işine bulaştığını öğrendi ve ona suçüstü yaptı. Veli, Kadir’e teslimatı zamanında yapamazsa ailesinin katledileceğini söyledi. Veli bir fırsatını buldu ve kaçtı. Ailesinin katledileceğini bilen Veli, süratle evine ulaşmaya çalıştı. Aynı anlarda Kadir de Veli’nin evinin yolunu tuttu. Ama ne Kadir ne de Veli, katillerden önce eve yetişemedi. Veli’nin babası, annesi, kız kardeşi ve erkek kardeşi katledildi. Veli bütün ailesini, her şeyini kaybetti ve bunun sorumlusu olarak da Kadir’i gördü.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, Ahmet Katıksız-Ufuk Hakan Eren’in yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!