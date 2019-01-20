Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen, yüksek temposu ve heyecan dolu hikayesi ile izleyicilerinin Perşembe akşamları ekran tutkusu haline gelen ‘Çarpışma’ dizisinin merakla beklenen 7. Bölüm tanıtımı yayınlandı. Veli’nin Zeynep’e, Cemre’nin de Kerem’e yaptığı itiraflar dikkatleri çekerken, Kerem’in kendisinden gözyaşları içinde yardım isteyen Meral’e vereceği cevap ise merak uyandırıyor.

ÇARPIŞMA 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇARPIŞMA’NIN 6. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Çarpışma’nın 6. bölümünde; Kerem, Cemre’nin başına silah dayayan Yakup’un üzerine atıldı ve Kerem vuruldu. Cemre ve Demir, Kerem’i; onun Cemre’yi bıçakladığı villaya getirdi. Demir, Belma’yı aradı ve Kerem’i ölüme terk edeceğini ağzından kaçırdı. Demir’in konuşmasını duyan Kerem gizlice evden çıktı ve Kadir’in evine geldi. Meral, Cemre’nin varlığını bildiği ama görmediği videodaki görüntüleri ona izletti. Adalı, Veli’yi alt etmeyi planladığı oyununa Zeynep ve Galip’e de dahil ederek harekete geçti. Haydar büyük bir hata yaptı ve Kadir’in ekibini operasyona zamansız bir şekilde dahil etti. Haydar’ın hatası pahalıya patladı ve Kadir’in planı açığa çıktı. Veli, Zeynep ve Galip’i avucunun içine aldı. Kadir’in önüne de büyük bir engel çıkarırdı.

Veli, Aylin’in yaşaması için Zeynep’e, Galip’i öldürmesi gerektiğini söyledi. Zeynep bunu şiddetle reddetse de Veli, Zeynep’in eline bir silah verdi. Silahı onunla birlikte tuttu, tetiği Zeynep’le birlikte çekti ve Galip vuruldu. Geçmişte Kadir, Veli’nin uyuşturucu işine bulaştığını öğrendi ve ona suçüstü yaptı. Veli, Kadir’e teslimatı zamanında yapamazsa ailesinin katledileceğini söyledi. Veli bir fırsatını buldu ve kaçtı. Ailesinin katledileceğini bilen Veli, süratle evine ulaşmaya çalıştı. Aynı anlarda Kadir de Veli’nin evinin yolunu tuttu. Ama ne Kadir ne de Veli, katillerden önce eve yetişemedi. Veli’nin babası, annesi, kız kardeşi ve erkek kardeşi katledildi. Veli bütün ailesini, her şeyini kaybetti ve bunun sorumlusu olarak da Kadir’i gördü.

ÇARPIŞMA 6. BÖLÜM İZLE

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!