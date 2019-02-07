Çarpışma’nın bu akşam ekrana gelecek 9. bölümünde Kerem’in, annesinin öldürüldüğünü düşünerek yaşadığı korku ve panik hali, Serpil’i ansızın karşısında görmesiyle yerini mutluluk ve sevince bırakır. Zeynep, Kadir’in annesini bulmasına yardımcı olabilmek için tehlikeli bir işe soyunur. Cemre, Kerem’in gelecekleriyle ilgili kafasındaki duvarları yıkacak büyük bir adım atar. Veli’nin Zeynep’e ve Aylin’e olan saplantılı sevgisi çok tehlikeli bir hal alır. Kadir’in, Galip’ten aldığı paranın, adli emanetten alınıp hazineye sevk edileceği haberi Veli’nin iştahını kabartır. Parayı çalmak için plan yapar ve güzergâh üzerine pusu kurar. Adalı’ya da kendisine engel olmaması için oyun oynar.
Veli’nin adamları ile polisler arasında şiddetli bir çatışma çıkar. Ama bu kez Adalı, Veli’nin tekerine taş koyacaktır. Kadir, emniyetteki hainin Meltem olduğunu çözer. Aynı anlarda Veli, Meltem’e; Kadir’in, Zeynep’in, Cemre’nin ve Kerem’in de çok yakından tanıdığı birini öldürmesi için talimat verir. Ancak, Meltem’i takibe alan Adalı da birden kendini ateş çemberinin içinde ve ölümle yüz yüze bulur.
ÇARPIŞMA YENİ BÖLÜM FRAGMANLARI
“Çarpışma” bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!
ÇARPIŞMA 8. BÖLÜM İZLE
Yapımcılığını Ay Yapım/Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, Ahmet Katıksız-Ufuk Hakan Eren’in yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.
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