Çarpışma bu akşam 2. bölümü ile ekrana gelecek. Yeni bölümde yaşanacaklar Çarpışma izleyicileri tarafından heyecanla bekleniyor. Peki; Çarpışma'nın bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte, Çarpışma 2. bölümle ilgili önemli ipuçlarını taşıyan Çarpışma 2. bölüm 2. fragmanı...
ÇARPIŞMA OYUNCULARI
Yapımcılığını Ay Yapım/Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, idari yapımcılığını İsmail İçen’in üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.
ÇARPIŞMA 2. BÖLÜM 2. FARGAMNI YAYINLANDI!
Çarpışma’nın bu akşam ekrana gelecek 2. bölümünde Kadir, Zeynep, Cemre ve Kerem’in karıştıkları kazada, şuuru açık tek kişi Zeynep’tir. Durumu en ağır olan ise Cemre. Zeynep, baygın haldeki Kadir’i tanır ve şoke olur. Zeynep, Kadir’e yardım etmek ile kızını kurtarmak arasında büyük bir ikilemde kalır. Olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye gelir. Cemre ve Kerem araçlarından çıkarılıp hastaneye götürülür.
KADİR VE ZEYNEP'İN GEÇMİŞTEN GELEN BAĞLARI ORTAYA ÇIKTI
Ancak, Kadir ve Zeynep’in kullandıkları araçlarda kimse yoktur. Veli, polisin işe karışması ile yeni önlemler alır ve Zeynep’in kızı Aylin’in hayatıyla ilgili çok kritik bir kararın eşiğine gelir. Cemre, kendisini yaralayan ve aracına çarpanın aynı kişi olduğunu öğrenir ve polise bilgi verir. Belma ve Demir’i ise yasak aşklarının ortaya çıkma korkusu sarar.
Kadir ile Zeynep’in geçmişten gelen bağları ortaya çıkarken, hayat onları hiç ummadıkları yerlerde, hiç ummadıkları zamanlarda ve hiç ummadıkları şekilde yıllar sonra yeniden karşı karşıya getirecektir. ‘Çarpışma’, etkileyici sahneleri, yükselen gerilimi ve ters köşe sürprizleriyle izleyicilerini yine ekrana kilitleyecek.
"Çarpışma" merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!
ÇARPIŞMA 1. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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