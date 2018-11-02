Ay Yapım imzalı, Show TV’nin heyecanla beklenen yeni dizisi ‘Çarpışma’nın ilk fragmanı yayınlandı. Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu'nun paylaştığı dizinin yayın hayatına başlaması heyecanla beklenirken, dizinin fragmanı da merakla araştırılıyordu. İşte Çarpışma fragmanı...

KADİR ÜÇLÜ ÇEKTİRİYOR, TRİBÜNLER COŞUYOR!

Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla dikkatleri çeken, izleyicileriyle buluşmak için gün sayan ‘Çarpışma’nın yayınlanan ilk fragmanında; Sarıyer Spor’un tutkulu bir taraftarı ve amigosu olan Kadir (Kıvanç Tatlıtuğ) taraftarlara üçlü çektiriyor ve tribünleri coşturuyor. Kerem de (Alperen Duymaz) tribündeki yerini alıyor.

ÇARPIŞMA İLK FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

Kadir’in bir çatışmanın, Zeynep’in (Elçin Sangu) muhtemel bir tehlikenin içinde, Veli’nin (Onur Saylak) belki de zamansız bir ziyarette, Cemre’nin (Melisa Aslı Pamuk) araba kullanırken panik halinde görüldüğü sahnelerin yer aldığı fragman, izleyicilerden büyük beğeni topladı ve merak uyandırdı.

ÇARPIŞMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk’un paylaştıkları Çarpışma, etkileyici hikayesiyle Kasım Ayı'nda Show TV’de başlıyor!

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