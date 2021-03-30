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Carrefour Ramazan kolisi fiyatları 2021! CarrefourSA Klasik ve Süper Ramazan kolileri içerikleri ve fiyatları

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, marketlerin Ramazan kolileri araştırılıyor. Her market gibi Carrefour da Ramazan kolisi hazırlayarak müşterilerine sundu. Carrefour'un Ramazan kolileri Klasik ve Süper olarak 2 çeşit. Peki, Carrefour Ramazan kolisi fiyatları ne kadar? İşte Carrefour Ramazan kolisi 2021 içerikleri ve fiyatları...

Carrefour Ramazan kolisi fiyatları 2021! CarrefourSA Klasik ve Süper Ramazan kolileri içerikleri ve fiyatları

Carrefour Ramazan kolisi fiyatı ne kadar? sorusu Ramazan ayının gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Sadece kendi ailesi için değil, sevdiklerine de Ramazan kolisi hediye etmek isteyenler marketlerin Ramazan kolilerini tercih ediyor. İşte 2021 Carrefour Ramazan kolisi fiyatları...

Carrefour market 2021 Klasik Ramazan Kolisi 69,90 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 1 lt
Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 g
Tat Kırmızı Mercimek 1000 g
Duru Başbaşı Bulgur 1000 g
Torku Küp Şeker 750 g
Ofçay Binbirdem Harman Çay 500 g
Sinangil Buğday Unu 1000 g
Türk Şeker Burgu Makarna 500 g
Tukaş Domates Salçası 410 g
Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g
Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 g
Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6’lı
Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 g
Pepsi Twist Cola 1 lt
Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 lt

Carrefour 2021 ramazan Süper Kolisi 99,90 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 1 lt
Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 g
Tat Kırmızı Mercimek 1000 g
Torku Pilavlık Bulgur 1000 g
Torku Küp Şeker 750 g
Ofçay Binbirdem Harman Çay 500 g
Hisar Türk Kahvesi 100 g
Sinangil Buğday Unu 1000 g
Türk Şeker Burgu Makarna 500 g
Tat Domates Salçası 830 g
Duru Haşlanmış Fasulye 400 g
Yurt Haşlanmış Nohut 800 g
Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g
Marmarabirlik Siyah Zeytin 200 g
R.K Lokman Helva Sade 200 gr
Ülker Çokokrem Krem Çikolata 180 g
Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 g
Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6’lı
Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 g
Pepsi Twist Cola 1 lt
Yedigün Portakal 1 lt Pet
Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 lt

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