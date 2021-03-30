Carrefour Ramazan kolisi fiyatı ne kadar? sorusu Ramazan ayının gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Sadece kendi ailesi için değil, sevdiklerine de Ramazan kolisi hediye etmek isteyenler marketlerin Ramazan kolilerini tercih ediyor. İşte 2021 Carrefour Ramazan kolisi fiyatları...

Carrefour market 2021 Klasik Ramazan Kolisi 69,90 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 1 lt

Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 g

Tat Kırmızı Mercimek 1000 g

Duru Başbaşı Bulgur 1000 g

Torku Küp Şeker 750 g

Ofçay Binbirdem Harman Çay 500 g

Sinangil Buğday Unu 1000 g

Türk Şeker Burgu Makarna 500 g

Tukaş Domates Salçası 410 g

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g

Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 g

Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6’lı

Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 g

Pepsi Twist Cola 1 lt

Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 lt

Carrefour 2021 ramazan Süper Kolisi 99,90 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 1 lt

Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 g

Tat Kırmızı Mercimek 1000 g

Torku Pilavlık Bulgur 1000 g

Torku Küp Şeker 750 g

Ofçay Binbirdem Harman Çay 500 g

Hisar Türk Kahvesi 100 g

Sinangil Buğday Unu 1000 g

Türk Şeker Burgu Makarna 500 g

Tat Domates Salçası 830 g

Duru Haşlanmış Fasulye 400 g

Yurt Haşlanmış Nohut 800 g

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g

Marmarabirlik Siyah Zeytin 200 g

R.K Lokman Helva Sade 200 gr

Ülker Çokokrem Krem Çikolata 180 g

Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 g

Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6’lı

Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 g

Pepsi Twist Cola 1 lt

Yedigün Portakal 1 lt Pet

Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 lt