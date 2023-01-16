CarrefourSA, 200. bayisini açtı

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Türkiye’de 30. yılını kutlayan CarrefourSA, Türkiye’de 45 ilde 900 mağazası, 11 binden fazla çalışanı ve 13 deposuyla müşterilerine ulaşan CarrefourSA, 2020 yılında hayata geçirdiği bayilik sisteminde büyümeyi sürdürüyor. CarrefourSA’nın 200. bayisi İzmir Mavişehir’de açıldı.

1000 metrekarelik satış alanı, 12 bine yakın ürünüyle bayilik sisteminin Süper Mağaza konseptindeki en büyük bayi olduğunu söyleyen CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi Bulut Batum, “Türkiye’de yüzde 35-40 civarında olan organize gıda perakendesinin payı Avrupa’da yüzde 90’lara ulaşıyor. Bu yüzden biz de Türkiye büyürken esnafımızı ve girişimcilerimizi kazanmak adına bayilik sistemimizi hayata geçirdik. Hayata geçirdiğimiz bu bayilik sistemiyle küçük ve orta ölçekte esnafa ve girişimciye CarrefourSA güvencesiyle ticaret yapma imkânı sunuyoruz. İzmir’de açılışını gerçekleştirdiğimiz 200. bayi ise bizim için çok önemli. Sistemimizdeki en büyük bayi mağazası olmasının yanı sıra 2023 yılı içerisinde güneş paneli kullanımı ile kendi enerjisini de üretebilir hale gelecek” dedi.

"YATIRIM VE İSTİHDAM FIRSATI SUNUYORUZ"

Organize gıda perakende sektörünün yanı sıra Türkiye ekonomisi için de bayilik sisteminin çok değerli olduğunu söyleyen Batum, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: “Bayilik sistemini organize gıda perakende sektöründe bu şekilde ilk biz hayata geçirdik. Bu sistemle tüketicilerimizin CarrefourSA kalitesi ve deneyimine erişimini kolaylaştırırken, yerli girişimciye karlı bir yatırım imkânı, bulundukları bölgeye ise istihdam fırsatı sağlıyoruz. Sektörümüzün geleceği ve sürdürülebilirliği için öncülük yaptığımız bayilik sisteminin en büyük avantajı ise esnaf ve girişimcinin hem uluslararası Carrefour hem de Sabancı markasının gücünü arkasında hissetmesi. Bilgi birikimimiz, lojistik ağımız, pazarlama becerilerimiz ve dijital teknoloji altyapımızla esnafımız CarrefourSA markası altında ailemizin bir parçası oluyor. Ürün ve stok yönetimi, IT sistemleri, lojistik süreci, tasarım ve muhasebe gibi tüm konularda esnafımıza destek vererek, bulunduğu bölgede doğru ürünü, CarrefourSA kalite ve güvencesiyle tüketiciye sunmasını sağlıyoruz. Bunun yanı sıra CarrefourSA olarak sahip olduğumuz büyük satın alma gücü sayesinde de bayilerimiz de ürünlere çok daha uygun fiyatlarla ulaşabiliyor ve müşterilerimize de aynı fiyat avantajını yansıtabiliyor.”

"BAYİLİK SİSTEMİNE YENİ NESİL GİRİŞİMCİLERİN İLGİSİ ARTIYOR"

“Bayilik sistemimiz geleneksel esnafların yanı sıra 2. nesil yönetimi ve genç girişimcilerin de dikkatini çekiyor. Katma değerli hizmet, dijital teknolojiler ve müşteri deneyiminde farklılaşma konularına daha hâkim olan yeni nesil bayi adayları, CarrefourSA’nın sunduğu teknolojik altyapı, IT ve otomasyon sistemleriyle daha güvenilir bir ticaret yapmak imkanı buluyor. Hem girişimci hem de esnaf için oldukça karlı bir sistem olan bayilikte yapılacak yatırımlar ise bayiliğin konsepti ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterebiliyor. Biz CarrefourSA olarak bayilik sisteminde herhangi bir ücret almazken, sadece tabela bayiliği de vermiyoruz. Bayimizin yaptığı yatırımın 2 yıl gibi bir geri dönüş süresi var. Şu ana kadar 200 bayimizden hiçbiri sistemden çıkmadığı gibi herkes ikinciyi açmak için daha fazla çaba gösteriyor. Bizim de temel felsefemiz bayimizin kar etmesi. Önümüzdeki süreçte de bayilerimizin kazanmasını ve CarrefourSA’nın da işlem hacmini büyütmesini hedefliyoruz.”

"KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZİN SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

“CarrefourSA olarak şu anda 39 ilde bayilerimizle hizmet veriyoruz. Hedefimiz ise 3 yıl içinde 1000 bayiye ulaşmak. Bunu yaparken, kadın çalışan oranı yüzde 40 olan bir şirket olarak bayilik sistemi içinde de kadın girişimcilerin artması için desteklerimiz devam ediyor. Şu anda 200 bayimizin 25’i 30’u kadın girişimcilerin yönetiminde. Bazı bölgelerimizde yer alan bayilerimizde ise tüm çalışma ekibi kadınlardan oluşuyor. Bundan çok memnunuz ve önümüzdeki dönemlerde de bu sayının artması için çalışmalarımız devam edecek. “

“Bayilerimize sunduğumuz avantajlardan biri de ürün gamındaki gücümüz” diyen Batum, “Bayilerimize ürünlerini bizden alma zorunluğunu koymuyoruz. Ancak mağaza içerisinde satılan her ürünün kontrolü ve denetimi bizim sorumluluğumuzda. Bunun yanı sıra doğru ürün, doğru üretici ve doğru fiyat politikası bayilerimizin dikkatini çekiyor. Bu yüzden bayilerimizin büyük bir çoğunluğu kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri satışa sunmak için alımların %90’ını bizden gerçekleştiriyor. Yerli girişimciyi bayilik sistemimizle desteklerken, ciromuzun yüzde 15’ini oluşturan 500 çeşitten fazla öz markalı ürünümüz de bayilerimizin mağazalarında raflarda yerini alıyor. Bu iş birliğiyle hem bayilerimiz doğru ürünü raflarına taşıyor hem de bölgede yer alan müşteriler uygun fiyatlı CarrefourSA ürünlerine ulaşıyor.” dedi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YATIRIMLARI 100 MİLYON TL'Yİ AŞTI"

CarrefourSA olarak sürdürülebilirlik noktasında da yatırımlarına devam ettiklerini söyleyen Batum, sözlerine şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin öncü gıda perakendecilerinden biri olarak yaşama ve çevreye olan sorumluluğumuzun da farkındayız. Bu yüzden bayilerimizin de yer aldığı tüm mağazalarımızda enerji verimliliğinden gıda kaybının önlenmesine kadar Yaşam için Doğrusu’nu yapmaya devam ediyoruz. Her gün 500 binden fazla ziyaretçiyi mağazalarımızda ağırlarken, e-ticaret kanallarımızı da kattığımızda yılda 160 milyondan fazla ziyaretçiye ulaşıyoruz. Bunu yaparken tüm iş süreçlerimizde yoğun bir enerji kullanımına yer veriyoruz. Bu sebeple hizmet kalitemizi düşürmeden tasarruf etmeye yöneliyoruz. Sektörümüzde enerji yönetimini etkin bir şekilde kullanmak çok önemli. CarrefourSA olarak, 2020 yılından bu yana Carbon Disclosure Project (CDP) bünyesinde iklim değişikliği, su güvenliği ve orman modüllerinde raporlama yaparak bu konudaki farkındalığımızı ortaya koyuyoruz. Çevresel verilerimizi takip ediyor ve emisyonumuzu azaltmaya yönelik fırsatları değerlendiriyoruz. Bu konuda şu ana kadar 100 milyon TL’den fazla bir yatırımımız bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda bu rakamı daha da artırarak yatırımlarımıza devam edeceğiz. 2023 bizim için önemli bir eşik. Deneyimli ama genç kalmayı başaran bir marka olarak 2023 yılında da sektörde trendleri belirleyen, oyun kurucu görevimizi sürdürmeyi hedefliyoruz.”