"Çarşı Melikgazi"de peyzaj işine geçildi

Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi, "Çarşı Melikgazi" projesini tamamladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, proje kapsamında yapılan çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Palancıoğlu, vatandaşların meyve, sebze, et, baharat alacağı, yemek yiyebileceği ve aperatifler atıştıracağı mekanın 7 gün açık olacağını ifade etti.

Örneği yalnızca Avrupa'da bulunan projenin Türkiye'de ilk olacağını vurgulayan Palancıoğlu, "İçinin çalışmaları tamamlandı, şimdi dış peyzajına başlıyoruz inşallah. 2025'e girmeden Çarşı Melikgazi'nin açılışını hep beraber yapmak istiyoruz. Dokusuyla, mimarisiyle belki 50 sene, 100 sene sonra insanlar burada alışveriş yapıp, güzel bir eser olduğunu söyleyecekler. Akşamı ayrı güzel, hafta sonu ayrı güzel olacak" dedi.