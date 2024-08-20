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        Haberler Gündem Güncel "Çarşı Melikgazi"de peyzaj işine geçildi | Son dakika haberleri

        "Çarşı Melikgazi" projesi tamamlanarak peyzaj çalışmaları başladı

        Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi, "Çarşı Melikgazi" projesini tamamlayarak peyzaj çalışmalarına başladı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, örneği yalnızca Avrupa'da bulunan projenin Türkiye'de ilk olacağını belirterek, "Akşamı ayrı güzel, hafta sonu ayrı güzel olacak. Çarşı Melikgazi, çeşitli etkinliklerin yapılacağı, canlı müziğin olacağı, el ürünleri pazarlarının, doğal ürün pazarlarının olacağı güzel bir mekan" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 18:02 Güncelleme: 20.08.2024 - 18:02
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        "Çarşı Melikgazi"de peyzaj işine geçildi
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        Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi, "Çarşı Melikgazi" projesini tamamladı.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, proje kapsamında yapılan çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Palancıoğlu, vatandaşların meyve, sebze, et, baharat alacağı, yemek yiyebileceği ve aperatifler atıştıracağı mekanın 7 gün açık olacağını ifade etti.

        Örneği yalnızca Avrupa'da bulunan projenin Türkiye'de ilk olacağını vurgulayan Palancıoğlu, "İçinin çalışmaları tamamlandı, şimdi dış peyzajına başlıyoruz inşallah. 2025'e girmeden Çarşı Melikgazi'nin açılışını hep beraber yapmak istiyoruz. Dokusuyla, mimarisiyle belki 50 sene, 100 sene sonra insanlar burada alışveriş yapıp, güzel bir eser olduğunu söyleyecekler. Akşamı ayrı güzel, hafta sonu ayrı güzel olacak" dedi.

        Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Çarşı Melikgazi, çeşitli etkinliklerin yapılacağı, canlı müziğin olacağı, el ürünleri pazarlarının, doğal ürün pazarlarının olacağı güzel bir mekan. Melikgazi’mize, Kayserimize, ülkemize inşallah hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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        #yerel haberler
        #kayseri
        #çarşı melikgazi
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