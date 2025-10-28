'Çarşı-Pazar' Manzaraları Midyat’taydı

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan yapılan tematik seçkileri Anadolu’daki sanatseverlerle buluşturan Anadolu Sergileri’nin son durağı, 25-26 Ekim’de Mardin’in Midyat ilçesi oldu.

Gündelik hayatın canlılığını, manav ve balıkçı tezgahlarının bereketini, fırın vitrinlerinin çeşitliliğini gösteren “Çarşı-Pazar” başlıklı seçkide, İlhami Demirci’nin Midyat halkının günlük yaşamını ve kültürel dokusunu yansıttığı “Kompozisyon: Midyat Pazarı” tablosu ile Türk resim sanatının önde gelen sanatçılarından Eren Eyüboğlu, Hulusi Mercan, Ülkü Uludoğan, Mehmet Başbuğ, Şadan Bezeyiş, Nedim Günsür, Fahir Aksoy ve Mehmet Pesen’in farklı yörelerin çarşı ve pazarlarını tasvir ettikleri eserleri yer aldı.

Bu renkli mekânların sanatçılarımızın için önemli bir ilham kaynağı olduğunu gözler önüne seren sergide Doç. Dr. Ayşe Köksal, eserler hakkında ziyaretçilere bilgi verdi. Sergide çocuklara yönelik sanat atölyesi de düzenlendi.