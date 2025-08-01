Çatalhöyük nerede? Çatalhöyük hangi şehirde, ilde, bölgede?

İnsanlık tarihine ışık tutan önemli olaylarıyla öne çıkan Çatalhöyük, M.Ö. 7400’lere uzanan tarihi ile kişilerin ilgisini çeker. Buranın Neolitik Çağ’a ait olduğu düşünülür. İnsanların avcı-toplayıcı düzenden yerleşik hayata geçiş sürecine dair izleri sunan önemli konumlardan biridir. Söz konusu antik kent, 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne de alınmıştır. Peki Çatalhöyük hangi şehirde? Hangi bölgede ve konumu nerede kalıyor?

ÇATALHÖYÜK NEREDE?

İlk olarak “Çatalhöyük nerede?” sorusunu yanıtlamakta yarar var. Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve Konya Ovası’na oldukça yakın bir konumda bulunan bu tarihî yerleşim alanı gözleri üzerinde toplar. Konya'nın güneydoğusunda yer almasıyla da dikkat çeker. Yaklaşık 9400 yıllık bir geçmişe sahip olduğu düşünülür. Günümüzde ise yapılan kazı çalışmalarıyla daha da değerli hâle gelmiştir.

Çatalhöyük’ye yerleşim alanı iki tepe (Doğu Höyük ve Batı Höyük) üzerine kuruludur.

Doğu Höyük; Neolitik Dönem'e

Batı Höyük ise Kalkolitik Dönem'e ait izlere sahiptir. Sözü geçen her iki höyüğün de tarih öncesi yaşam tarzlarını anlama konusunda önemli olduğu düşünülür. ÇATALHÖYÜK HANGİ ŞEHİRDE? Peki Çatalhöyük hangi şehirde? Konya il sınırları içinde yer alır. Bu şehir, Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük ilidir. Ayrıca tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bu açıdan köklü bir şehirdir. Yanı sıra arkeolojik ve kültürel zenginlik bakımından da önemli bir konumu vardır. Konya’nın 52 kilometre güneydoğusunda, Çumra ilçesine bağlıdır. Küçükköy Mahallesi yakınlarında bulunan Çatalhöyük, şehir merkezinden yaklaşık 1 saatlik mesafede bulunur. Yıl içinde yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıktır. ÇATALHÖYÜK HANGİ İLDE? Çatalhöyük hangi ilde? Bu antik yerleşim alanı Konya ilindedir. Bu il, yalnızca Mevlana gibi kültürel değerlerle değil, tarih öncesi döneme ait bulgularıyla da öne çıkar. Bilim dünyasının odağındaki Çatalhöyük, antik yapısıyla ülkenin turizm potansiyelini geliştirme özelliğine sahiptir. Cumra ilçesinin sınırlarında konumlanan bu alan, çeşitli kazı çalışmalarıyla her geçen zamanda gün yüzüne çıkarılır. Kazı çalışmalarında şunlar öne çıkmıştır;

Çeşitli ritüel objeleri

Duvar resimleri

Ev planları

Neolitik döneme ait çeşitli eşyalar ÇATALHÖYÜK HANGİ BÖLGEDE? Çatalhöyük hangi bölgede? Türkiye’de İç Anadolu Bölgesi’nde bulunur. Karasal iklim, geniş bozkırlar, ve tarihi izlerin bulunduğu bir bölgededir. Yerleşik yaşamın ilk izlerinin görüldüğü coğrafyalardan biri olan Çatalhöyük, yalnızca Türkiye değil dünya tarihinin şekillenmesinde de önemli bir yere sahiptir. İç Anadolu Bölgesi’nin kurak, yarı kurak doğası içinde konumlanan bölge, binlerce yıl önce tarım yapıldığı ve evler inşa edildiği bir bölgedir. Bugün ise birçok turisti karşılayan popüler bir yer olmuştur. ÇATALHÖYÜK KONUMU NEDİR? Peki Çatalhöyük konumu nedir? Konya il merkezine 52 km uzaklıkta bulunan Çatalhöyük’ün 37°40′K 32°49′D şeklinde koordinatları bulunur. Çumra ilçesinin yaklaşık 10 km doğusuna denk gelen Çatalhöyük, geniş Konya Ovası’nında doğusunda yer alır. Ulaşım açısından ise son derece erişilebilir bir noktada konumlanmıştır. Çatalhöyük kazı alanına ulaşmak için Konya merkezden yola çıkan ziyaretçiler, Çumra ilçesi üzerindeki yönlendirme tabelalarını takip edebilir ve noktaya kolayca ulaşabilirler. Bölgede bulunan ziyaretçi merkezi, kazı alanı hakkında detaylı bilgi verir. Bu açıdan bakıldığında Çatalhöyük, son derece önemli bir turistik noktadır.