Cate Blanchett galada kaşıktan kıyafet giydi

'Borderlands', kurgusal Pandora gezegeninde gizemli bir kalıntının peşine düşen bir grup avcının hikâyesini konu ediyor. Lilith, gizemli bir geçmişe sahip olan bir kanun kaçağıdır. Hayal bile edilemeyecek bir gücün anahtarını elinde tutan kayıp bir kızı kurtarmakla görevlendirilen Lilith, bunun için gezegeni Pandora’ya geri dönmek zorunda kalır.