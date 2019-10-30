Avustralya doğumlu oyuncu Cate Blanchett, Harper’s Bazaar dergisine konuştu.
50 yaşındaki aktris, "Hâlâ ortak kullanılmayan tuvaletleri veya kadınların askerlik yapmamasını tartışıyoruz. Hangi çağda yaşıyoruz?" çıkışıyla dikkat çekti.
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