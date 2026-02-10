Habertürk
        Catherine O'Hara'nın ölüm nedeni belli oldu

        Catherine O'Hara'nın ölüm nedeni belli oldu

        Ocak ayında ani ölümüyle Hollywood dünyasını yasa boğan Catherine O'Hara'nın ölüm nedeni açıklandı

        Giriş: 10.02.2026 - 10:23 Güncelleme: 10.02.2026 - 10:23
        Ölüm nedeni belli oldu
        Catherine O'Hara'nın ölüm nedeni, Hollywood'u şoke eden vefatından günler sonra açıklandı.

        'Evde Tek Başına'da Macaulay Culkin'in canlandırdığı 'Kevin'in annesi 'Kate' karakterine hayat vermesinin yanı sıra 'Schitt's Creek' dizisindeki rolüyle de tanınan O'Hara, 30 Ocak'ta 71 yaşında hayatını kaybetmişti.

        1990 yapımı 'Evde Tek Başına', sinemanın kült filmleri arasında yer alıyor.
        1990 yapımı 'Evde Tek Başına', sinemanın kült filmleri arasında yer alıyor.

        Catherine O'Hara'nın ölümünün doğrudan nedeni akciğer embolisi (akciğerlere giden atardamarların pıhtı, nadiren yağ, hava veya tümör dokusu ile tıkanması) olarak belirtilirken, altta yatan nedenin rektum kanseri olduğu açıklandı.

        Hollywood ikonunun kanser hastası olduğu ilk kez kamuoyuna duyurulmuş oldu.

        Yetişkinlik hayatının başlarında Catherine O'Hara'ya, kalbin göğüs kafesinin sağ tarafında yer aldığı bir durum olan 'dekstrokardi situs inversus' teşhisi konulmuştu. O'Hara'nın ölümünden hemen sonra ailesi, ünlü yıldızın kısa süreli bir hastalık geçirdiğini açıklamıştı.

        Catherine O'Hara 1992 yapımı 'Paydirt' filminde
        Catherine O'Hara 1992 yapımı 'Paydirt' filminde

        Oyuncunun ölümünden önceki sabah saat 5'te Los Angeles'ın Brentwood semtindeki evine ambulans çağrılmış ve durumunun ciddi olduğu bildirilmişti. Catherine O'Hara, hastanede hayatını kaybetti.

        Eşi Bo Welch, oğulları; Matthew Welch ve Luke Welch, O'Hara'nın vefat ilanını paylaştıktan kısa süre sonra özel bir anma töreni düzenlendi.

        Catherine O'Hara, en son geçen yıl 16 Ekim'de Santa Monica'da düzenlenen Angel Ödülleri töreninde kamuoyu önünde görülmüştü.

        Mardin'e gezmeye gitti feci kazada en yakın arkadaşıyla birlikte hayatını kaybetti

        Bilecik'te arkadaşları ile Mardin'e geziye giden ve feci kazada hayatını kaybeden 26 yaşındaki Ayşenur Kutukçu gözyaşları arasında toprağa verildi. (IHA)

