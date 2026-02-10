Catherine O'Hara'nın ölüm nedeni belli oldu
Ocak ayında ani ölümüyle Hollywood dünyasını yasa boğan Catherine O'Hara'nın ölüm nedeni açıklandı
Catherine O'Hara'nın ölüm nedeni, Hollywood'u şoke eden vefatından günler sonra açıklandı.
'Evde Tek Başına'da Macaulay Culkin'in canlandırdığı 'Kevin'in annesi 'Kate' karakterine hayat vermesinin yanı sıra 'Schitt's Creek' dizisindeki rolüyle de tanınan O'Hara, 30 Ocak'ta 71 yaşında hayatını kaybetmişti.1990 yapımı 'Evde Tek Başına', sinemanın kült filmleri arasında yer alıyor.
Catherine O'Hara'nın ölümünün doğrudan nedeni akciğer embolisi (akciğerlere giden atardamarların pıhtı, nadiren yağ, hava veya tümör dokusu ile tıkanması) olarak belirtilirken, altta yatan nedenin rektum kanseri olduğu açıklandı.
Hollywood ikonunun kanser hastası olduğu ilk kez kamuoyuna duyurulmuş oldu.
Yetişkinlik hayatının başlarında Catherine O'Hara'ya, kalbin göğüs kafesinin sağ tarafında yer aldığı bir durum olan 'dekstrokardi situs inversus' teşhisi konulmuştu. O'Hara'nın ölümünden hemen sonra ailesi, ünlü yıldızın kısa süreli bir hastalık geçirdiğini açıklamıştı.Catherine O'Hara 1992 yapımı 'Paydirt' filminde
Oyuncunun ölümünden önceki sabah saat 5'te Los Angeles'ın Brentwood semtindeki evine ambulans çağrılmış ve durumunun ciddi olduğu bildirilmişti. Catherine O'Hara, hastanede hayatını kaybetti.
Eşi Bo Welch, oğulları; Matthew Welch ve Luke Welch, O'Hara'nın vefat ilanını paylaştıktan kısa süre sonra özel bir anma töreni düzenlendi.
Catherine O'Hara, en son geçen yıl 16 Ekim'de Santa Monica'da düzenlenen Angel Ödülleri töreninde kamuoyu önünde görülmüştü.