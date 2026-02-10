Catherine O'Hara'nın ölüm nedeni belli oldu

Catherine O'Hara'nın ölüm nedeni, Hollywood'u şoke eden vefatından günler sonra açıklandı.

'Evde Tek Başına'da Macaulay Culkin'in canlandırdığı 'Kevin'in annesi 'Kate' karakterine hayat vermesinin yanı sıra 'Schitt's Creek' dizisindeki rolüyle de tanınan O'Hara, 30 Ocak'ta 71 yaşında hayatını kaybetmişti.

1990 yapımı 'Evde Tek Başına', sinemanın kült filmleri arasında yer alıyor.

Catherine O'Hara'nın ölümünün doğrudan nedeni akciğer embolisi (akciğerlere giden atardamarların pıhtı, nadiren yağ, hava veya tümör dokusu ile tıkanması) olarak belirtilirken, altta yatan nedenin rektum kanseri olduğu açıklandı.

Hollywood ikonunun kanser hastası olduğu ilk kez kamuoyuna duyurulmuş oldu.

Yetişkinlik hayatının başlarında Catherine O'Hara'ya, kalbin göğüs kafesinin sağ tarafında yer aldığı bir durum olan 'dekstrokardi situs inversus' teşhisi konulmuştu. O'Hara'nın ölümünden hemen sonra ailesi, ünlü yıldızın kısa süreli bir hastalık geçirdiğini açıklamıştı.

Catherine O'Hara 1992 yapımı 'Paydirt' filminde

Oyuncunun ölümünden önceki sabah saat 5'te Los Angeles'ın Brentwood semtindeki evine ambulans çağrılmış ve durumunun ciddi olduğu bildirilmişti. Catherine O'Hara, hastanede hayatını kaybetti.