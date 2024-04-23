Catherine Zeta-Jones'un kızı, annesinin 1999'daki giydiği pembe elbisesini giydi

Çiçek detaylı ve dantel panelli pastel pembe elbise, orijinal olarak Emanuel Ungaro tarafından tasarlandı. Carys Douglas, hafta sonu bu pembe elbiseyi giyip sosyal medya hesabından, "İsteyebileceğim en mükemmel 21" notuyla fotoğraflarını paylaştı. Annesi Zeta-Jones bu gönderiye kayıtsız kalamayıp, "Bunu hak ettin tatlım" yorumunda bulundu.