Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Catherine Zeta-Jones'un kızı, annesinin 1999'daki giydiği pembe elbisesini giydi

        Catherine Zeta-Jones'un kızı, annesinin 1999'daki giydiği pembe elbisesini giydi

        Catherine Zeta-Jones'un kızı Carys Douglas, yaş gününde annesinin 1999'daki MTV Film Ödülleri'nde giydiği pembe elbiseyi giydi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 15:22 Güncelleme: 23.04.2024 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Son olarak 'Wednesday' adlı dizide rol alan 54 yaşındaki Catherine Zeta-Jones'un kızı Carys Douglas geçtiğimiz günlerde doğum günü için annesinin, MTV Film Ödülleri'nde giydiği pembe elbiseyi giydi.

        2

        Catherine Zeta-Jones, söz konusu pembe elbiseyi 1999 MTV Film Ödülleri'nde 'Zorro'nun Maskesi' filmindeki rolüyle en iyi çıkış yapan performans ödülünü aldığında giymişti.

        3

        Çiçek detaylı ve dantel panelli pastel pembe elbise, orijinal olarak Emanuel Ungaro tarafından tasarlandı. Carys Douglas, hafta sonu bu pembe elbiseyi giyip sosyal medya hesabından, "İsteyebileceğim en mükemmel 21" notuyla fotoğraflarını paylaştı. Annesi Zeta-Jones bu gönderiye kayıtsız kalamayıp, "Bunu hak ettin tatlım" yorumunda bulundu.

        4

        Zeta-Jones, ve kocası Michael Douglas 25 Eylül 1999'da evlendi. Ve bu birlikteliklerinden 23 yaşındaki oğulları Dylan Michael Douglas ile 21 yaşındaki Carys Zeta Douglas'a sahip oldular.

        Fotoğraflar: Avalon, Instagram

        #Catherine Zeta-Jones
        #Carys Douglas
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Fenerbahçe'de rekor seri bitti
        Fenerbahçe'de rekor seri bitti
        10 gündür aranıyordu... Çok büyük acı!
        10 gündür aranıyordu... Çok büyük acı!
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        İstanbul'da inanılmaz görüntü! Kendi kendine çatıştı
        İstanbul'da inanılmaz görüntü! Kendi kendine çatıştı
        Güvenlik güçlerine emanetler
        Güvenlik güçlerine emanetler
        'Sıfır'dan 1 milyon dolar kazanmak isteyen milyonerin deneyi nasıl sonuçlandı?
        'Sıfır'dan 1 milyon dolar kazanmak isteyen milyonerin deneyi nasıl sonuçlandı?
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Çocuklarla Atatürk
        Çocuklarla Atatürk
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı