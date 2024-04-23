Catherine Zeta-Jones'un kızı, annesinin 1999'daki giydiği pembe elbisesini giydi
Catherine Zeta-Jones'un kızı Carys Douglas, yaş gününde annesinin 1999'daki MTV Film Ödülleri'nde giydiği pembe elbiseyi giydi
Son olarak 'Wednesday' adlı dizide rol alan 54 yaşındaki Catherine Zeta-Jones'un kızı Carys Douglas geçtiğimiz günlerde doğum günü için annesinin, MTV Film Ödülleri'nde giydiği pembe elbiseyi giydi.
Catherine Zeta-Jones, söz konusu pembe elbiseyi 1999 MTV Film Ödülleri'nde 'Zorro'nun Maskesi' filmindeki rolüyle en iyi çıkış yapan performans ödülünü aldığında giymişti.
Çiçek detaylı ve dantel panelli pastel pembe elbise, orijinal olarak Emanuel Ungaro tarafından tasarlandı. Carys Douglas, hafta sonu bu pembe elbiseyi giyip sosyal medya hesabından, "İsteyebileceğim en mükemmel 21" notuyla fotoğraflarını paylaştı. Annesi Zeta-Jones bu gönderiye kayıtsız kalamayıp, "Bunu hak ettin tatlım" yorumunda bulundu.