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Çatıya çıkan inek imece usulü kurtarıldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dağın yamacına bitişik haldeki evin çatısına çıkarak mahsur kalan inek, köylülerin uzun uğraşları sonucu indirilerek, sahibine teslim edildi.

Çatıya çıkan inek imece usulü kurtarıldı
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DHA

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyünde yaşayan Mehmet Karakuzu hayvanlarını ahırdan otlatmak için dışarıya çıkardığı sırada bir ineği dağın yamacına bitişik olan komşu evin çatısına çıktı. Çatının ucuna gelince düşme tehlikesi yaşayan inek mahsur kaldı.

Köylülerin fark etmesiyle çatıdan ipler ve zincirlerle indirilen inek sahibine teslim edildi.

Olayın görüntüleri sosyal medyada yayılırken, bir köylünün çatıdaki ineği indirmeye çalışan iki kişiye, "Kardeş vinç getirelim mi, Şuhut'ta var" sözleri gündem oldu. İneğin indirilmesinden sonra ise çatıda oluşan hasarın giderilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması için ineğin sahibi olan Mehmet Karakuzu, muhtar Dinnur Kavak ve köylülerden yardımı istedi. İneğin indirildiği günün ertesi gün köylüler imece usulüyle Mehmet Karakuzu tarafından alınan malzemelerle çatının onarımını gerçekleştirdi.

"HAYVANI İNDİRİRKEN BAYAĞI ZORLANDIK"

Şuhut Balçıkhisar Köyü Muhtarı Dinnur Kavak, "Komşumuz olan Mehmet Karakuzu'nun büyükbaş hayvanı ahırdan ilk etapta çıktığında bungun oluyor hayvanlar. Çıkınca tabii komşumuz olan Satılmış amcanın evi de dağa bitişik. Hayvan direkt oraya koşuyor, yönleniyor. Tabii panikle de çatıya çıkıyor. Çatıyı böyle tuğlaları kıra kıra en uç noktaya kadar geliyor. En son işte vatandaşlar da bize iletti konuyu. İmece usulü oradan bayağı bir zorlandık indirirken. Tabii komşumuz da yaşlı olduğu için teyzemiz yalnız yaşıyor. Hasarını hemen telafi ettik köylülerle imece usulü yine. Şu an herhangi bir problem yok, telafi ettik. Kendilerine tekrar geçmiş olsun diyoruz. İlk etapta 3-4 kişiydik ama sonra ipler ve zincir yardımıyla falan bayağı bir kalabalık olduk. Sağ selamet indirdik yani hayvanı. Çatı onarımında da işte imece usulü elden ele, bir tane iyi bir ustamız var onu tuttuk. Elden ele malzemesini çimentosunu işte tekrar kullanabilir hale getirdik" dedi.

Köyde yaşayan Bayram Ali Yahşi de "Komşunun evine inek çıkmış arka taraftan. Arka taraf dağa düz olduğu için hayvan çıkmış bungun olduğu için. Bizi çağırdılar, biz de çıktık buraya, geldik. Komşulara haber verdik, köyden genç arkadaşları çağırdık, muhtarı çağırdık, hep beraber çıktık buraya ip bağladık. Kimi zaman sürükleyerek, kimi zaman hayvan kendi isteği ile yürüyerek öbür taraftan, dağdan taraftan hayvanı çıkardık" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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