Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerBasketbol

Cavaliers, Cedi Osman'ın 15 sayı attığı maçta Spurs'ü yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda San Antonio Spurs'ü uzatmada 117-109 yendi

Cedi Osman
AA

NBA'e 4 maçla devam edildi. Cavaliers, Kevin Love'ın 30 sayı, 17 ribauntluk performansıyla yıldızlaştığı karşılaşmada Spurs'ü 117-109 yenerek 8 maç sonra galip geldi.

Sezonun 6. galibiyetini alan Cavaliers'ta Collin Sexton 28, Jordan Clarkson 25 sayı attı. Cedi Osman ise 37 dakika 28 saniye görev yaptığı mücadeleyi 15 sayı, 2 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma, 1 blokla tamamladı.

Bu sezon 15. maçını kaybeden Spurs'te DeMar DeRozan 21, LaMarcus Aldridge 18, Derrick White 17 sayı kaydetti.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın deplasmanda Boston Celtics'i 115-109 yendiği mücadelede 7 sayı, 3 ribauntla oynadı.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Boston Celtics-Philadelphia 76ers: 109-115

San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers: 109-117 (Uzatmada)

Detroit Pistons-Dallas Mavericks: 111-122

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 114-99

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ergin Ataman: Fenerbahçe, Vesely’nin eksikliğini kapatamadı
BASKETBOL"Vesely’nin eksikliğini kapatamadılar”
Serdar Ali Çelikler: Teşekkür edip yollayın, Obradovic'in yolu bitti
BASKETBOL"Teşekkür edip yollayın"
NBA'de Milwaukee Bucks'tan üst üste 16. galibiyet
BASKETBOLBucks'tan üst üste 16. galibiyet
Zeljko Obradovic: Anadolu Efes kazanmayı hak etti
BASKETBOL"Anadolu Efes kazanmayı hak etti"
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko karşısında ilkleri yaşadı
BASKETBOLAnadolu Efes ilkleri yaşadı
Fenerbahçe Beko: 73 - Anadolu Efes: 81 | MAÇ SONUCU
BASKETBOLTürk derbisi Anadolu Efes'in!
Victor Lapena: "Derbide Fenerbahçeli olmayı anladım"
BASKETBOL"Derbide Fenerbahçeli olmayı anladım"
Türk Telekom: 85 - UNET Holon: 71 | MAÇ SONUCU
BASKETBOLTürk Telekom evinde fark attı!
Çukurova Basketbol: 56 - UMMC Ekaterinburg: 112
BASKETBOLÇukurova farklı mağlup
Larkin için kararı Ufuk Sarıca verecek
BASKETBOLLarkin için kararı Sarıca verecek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X