Cavaliers'in galibiyet serisi sona erdi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic'e konuk olduğu karşılaşmayı 108-103'lük skorla kaybeden Cleveland Cavaliers, 16 maç sonra mağlup oldu.

NBA'de 8 maçla devam edildi. Cavaliers'in 16 maçlık serisini sonlandıran Magic'te Paolo Banchero, 24 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparak takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

Franz Wagner 22 sayı, Anthony Black 17 sayı, Wendell Carter Jr. ise 16 sayı ve 14 ribauntla maça katkıda bulundu.

Cleveland'ta Donovan Mitchell 23 sayı ve Jarrett Allen 20 sayı ve 12 ribauntla mücadele etse de mağlubiyeti engelleyemedi.