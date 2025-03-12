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        Haberler Spor Basketbol NBA Cavaliers'tan üst üste 15. galibiyet! - Basketbol Haberleri

        Cavaliers'tan üst üste 15. galibiyet!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets'i 109-104 mağlup ederek üst üste 15. galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 10:49 Güncelleme: 12.03.2025 - 10:49
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        Cavaliers'tan üst üste 15. galibiyet!
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        NBA'de 4 maç oynandı. Doğu Konferansı lideri Cavaliers, konuk ettiği Nets'i 5 sayı farkla yendi.

        Cavaliers'ta Darius Garland 30 sayı, Jarrett Allen ise 23 sayı, 13 ribaunt ile oynadı.

        Nets'te Cam Thomas'ın 27 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

        HALIBURTON GALİBİYETİ GETİRDİ

        Indiana Pacers konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 115-114 yendi. Tyrese Haliburton'un maçın bitimine 3 saniye kala sergilediği 4 sayılık oyunu, Pacers'a Bucks karşısında tek sayı farkla galibiyeti getirdi.

        Maçın tamamlanmasına 3 saniye kala 114-111 geride olan Pacers'ta Haliburton, başarılı üçlük atışta aldığı faul ve serbest atıştan kaydettiği sayıyla takımını galibiyete taşıdı.

        Pacers'ta Pascal Siakam, 25 sayı atarken Haliburton ise 14 sayı, 10 asist ile "double-double" yaptı.

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        Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 19 sayı ve 17 ribaunt, Brook Lopez, 23 sayı kaydetti.

        SONUÇLAR

        Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 109-104

        Detroit Pistons-Washington Wizards: 123-103

        Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 115-114

        New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers: 127-120

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