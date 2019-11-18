Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığının 2020 yılı bütçesini sundu.

Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı başlangıcından bu yana yerinden edilmiş kişilerin yüzde 50’sinden fazlasının ülkelerine geri döndüğünü söyledi.

Çavuşoğlu, "Irak’ın tüm kesimlerine ulaşma hedefimiz doğrultusunda Musul ve Basra başkonsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçiriyoruz. Necef ve Kerkük’te ilk kez başkonsolosluk açılmasına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor" dedi.

Çavuşoğlu, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin yöneticisi 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in ABD ve Almanya'ya gönderileceği iddiaları üzerine Ankara'ya iadesi için taleplerini ilettiklerini de dile getirdi.

Çavuşoğlu, terör örgütü FETÖ ile mücadelede de, 38 ülkede FETÖ ile iltisaklı okul ve kursların faaliyetlerini kısmen ya da tamamen kapatıldığını, 19 ülkede de maarif vakfına devredildiğini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, 110'dan fazla FETÖ mensubunun da Türkiye'ye iade edilmek üzere bulundukları ülkelerden sınır dışı edildiğini ifade etti.

Çavuşoğlu ayrıca, son günlerde İran'da yaşanan olayların bir an önce bitmesini ve İran'ın huzura kavuşmasını dilediklerini sözlerine ekledi.