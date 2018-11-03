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Çavuşoğlu'ndan ABD ile yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaptırımların karşılıklı kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu yaptırım kararının ne kadar yanlış olduğunu daha önceki konuşmalarımda vurgulamıştım. Hiçbir faydası da olmamıştır, gereksiz bir adımdı. Biz de ABD'nin aldığı karara karşılık vermiştik. Normalde biz Türkiye olarak bu tür yaptırımları destekleyen bir ülke değiliz. ABD'li iki bakan hakkındaki yaptırım kararımızı kaldırdığımızı da yazılı bir şekilde dün bildirmiş olduk, eşzamanlı olarak" dedi

03.11.2018 - 10:42 | Güncelleme: DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında uygulanan yaptırım kararını kaldırmasıyla eş zamanlı olarak Türkiye'nin de ABD'li iki bakan hakkındaki yaptırım kararını kaldırdığını açıkladı.

ABD'nin yaptırım kararına karşı, diplomatik teamüllerin esasını oluşturan mütekabiliyet ilkesi gereği Türkiye'nin de ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen için uyguladığı yaptırım kararını eş zamanlı kaldırdığını kaydeden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yaptırım kararının ne kadar yanlış olduğunu daha önceki konuşmalarımda vurgulamıştım. Hiçbir faydası da olmamıştır, gereksiz bir adımdı. Biz de ABD'nin aldığı karara karşılık vermiştik. Normalde biz Türkiye olarak bu tür yaptırımları destekleyen bir ülke değiliz. Bir tek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı ya da BM'nin aldığı yaptırım kararlarına, tabii yasal olarak da uluslararası hukuk gereği uymak durumundayız. Onun dışında yaptırımlara biz zaten karşıyız. Ayrıca ABD tabi ki bu kararından vazgeçmek istedi. Geçtiğimiz günlerde bizi aradılar, 'karşılıklı olarak kaldırma konusunda hazır mısınız', biz zaten bunu yanlış bulduğumuz için, 'siz ne zaman kaldıracaksanız bizde kaldırırız' dedik ve dün bu konuda adımlar atıldı. Gerekli yazışmaları yaptık, Dışişleri Bakanlığı olarak ilgili bakanlık ve kurumlarımıza da ABD'li iki bakan hakkındaki yaptırım kararımızı kaldırdığımızı da yazılı bir şekilde dün bildirmiş olduk, eşzamanlı olarak."

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