Çay Ağacı Yağının Müthiş Faydaları - Çay Ağacı Yağı Nedir, Ne İşe Yarar ve Faydaları Neler?

Çay ağacı yağının faydaları 0:00 / 0:00

Faydaları saymakla bitmeyen doğal yağlardan biri de çay ağacı yağıdır. Son dönemlerde özellikle kozmetik ürünlerinin vazgeçilmezi olan çay ağacı saç ve tırnak sağlığından temizlik ürünlerine kadar farklı şekillerde kullanılmaktadır. Sağlık için çay ağacı yağı faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da aktarıldığı için kişiler bu bitkisel yağ hakkında merak ettikleri sorulara cevap bulmak istemektedir. İşte çay ağacı neye iyi gelir? sorusunun cevabı ve daha fazlası.

Çay Ağacı Yağı Faydaları

Çay ağacı antibakteriyel bir özelliğe sahiptir. Bu yüzden eğer cilt üzerinde tahriş ya da şişme meydana gelirse tedavi amaçlı kullanılabilir.

Cilt gözeneklerini temizlemeye yardımcı olur, cildin arındırılmasında etkilidir.

Kuru ve kaşıntılı ciltler üzerinde çay ağacı yağının kullanılması önerilir.

Sedef hastalığının tedavisinde çay ağacı yağı kullanımı tercih edilebilir.

Çay ağacı yağı bağışıklık sistemine iyi gelir. Bunun yanı sıra burunda meydana gelen tıkanıklıkları açar ve öksürüğü kesmeye yardımcı olur.

Saç sağlığı için çay ağacı yağı kullanımı fayda sağlar. Saçta meydana gelen ve kişilerin günlük hayatlarını olumsuz etkileyen kepeklenme problemine iyi gelir.

Cilt sağlığı için faydalıdır. İltihaplı sivilceleri ve çıbanları iyileştirmeye yardımcı olur.

Tırnak batması durumunda meydana gelen iltihaplı yaralara iyi gelir.

Diş eti problemleri ve ağız içi yaralarının tedavisinde çay ağacı yağı kullanılabilir.

Ağız kokusuna iyi gelir.

Çay Ağacı Yağı Zararları

Çay ağacının kullanımında dikkatli olunması gerekmektedir. Çay ağacı eğer cilt üzerinde kullanılacak ise hassas cilde sahip olan kişiler doktora başvurmadan bu bitkisel yağı kullanmayı tercih etmemelidir. Eğer fazla ya da yanlış kullanılır ise çay ağacı yağı cilt üzerinde kaşıntıya, kuruluğa, yanma hissine sebebiyet verebilir.

Çay Ağacı Yağı Nasıl Kullanılır?

Çay ağacı yağını eğer cilt bakımında kullanmayı tercih edecekseniz farklı bir yağ ile seyrelterek kullanmalısınız. İstediğiniz bir sabit yağın içerisine 4 ya da 5 damla çay ağacı yağını ekledikten sonra daha önce temizlediğiniz cildinize masaj hareketleri ile bakım yapabilirsiniz.

Saç bakımı için çay ağacı yağı kullanmak isteyen kişiler, şampuanın içerisine 4 ya da 5 damla çay ağacı yağını ekleyerek saç diplerine masaj yapabilir.

Tırnak bakımında çay ağacı yağı cilt bakımında olduğu gibi seyreltilerek kullanılır. Sabit bir yağ ile 5 damla karıştırılan çay ağacı yağı iltihaplı bölgeye sürülür.

Çay ağacı koku olarak da kullanılabilir. Varsa evinizdeki buharlıkların içerisine çay ağacı yağı damlatarak evinizin daha ferah kokmasını sağlayabilirsiniz.

Çay Ağacı Yağı Nerelerde Kullanılır?

Çay ağacı yağının faydaları, zararları ve nasıl kullanıldığının yanı sıra nerelerde kullanıldığı da merak konusudur. İşte çay ağacı yağının kullanılabileceği alanlar: