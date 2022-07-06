Çay fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ÇAYKUR tarafından 16 Mayıs günü yapılan %43,71'lik zammın ardından tiryakileri üzecek yeni zam haberi geldi. Geçen hafta yüzde 2,5 oranında artan çay fiyatlarına 5 Temmuz günü itibariyle yeni bir zam daha yapıldı. İşte, 6 Temmuz zamlı çay fiyatları..