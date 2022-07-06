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Çaya son iki ayda üçüncü zam! 6 Temmuz güncel çay fiyatları

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur) tarafından 16 Mayıs itibariyle çaya % 43,71 zam yapılmıştı. Geçen hafta yüzde 2,5 artan çay fiyatlarına yeni zam geldi. Çay tiryakilerini üzecek son artışla birlikte iki ayda üçüncü zam uygulanmış oldu. İşte, 6 Temmuz güncel çay fiyatları...

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  • Çay fiyatlarına son iki ayda üçüncü zam! 6 Temmuz güncel zamlı çay fiyatları ne kadar oldu? Çaya zam mı geldi, kaç TL zam yapıldı?

    Çay fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ÇAYKUR tarafından 16 Mayıs günü yapılan %43,71'lik zammın ardından tiryakileri üzecek yeni zam haberi geldi. Geçen hafta yüzde 2,5 oranında artan çay fiyatlarına 5 Temmuz günü itibariyle yeni bir zam daha yapıldı. İşte, 6 Temmuz zamlı çay fiyatları..
  • Çay fiyatlarına son iki ayda üçüncü zam! 6 Temmuz güncel zamlı çay fiyatları ne kadar oldu? Çaya zam mı geldi, kaç TL zam yapıldı?

    YÜZDE 43,71 ZAM GELMİŞTİ!

    Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur) 16 Mayıs tarihinde çaya ortalama yüzde 43.71 zam yaptı. Geçtiğimiz hafta uygulanan son zamla birlikte çay fiyatlarında yüzde 2,5 daha artış gözlemlenmişti. 
  • Çay fiyatlarına son iki ayda üçüncü zam! 6 Temmuz güncel zamlı çay fiyatları ne kadar oldu? Çaya zam mı geldi, kaç TL zam yapıldı?

    ÇAYA ZAM MI GELDİ?

    16 Mayıs günü uygulanan yüzde 43,71'lik çay zammının ardından geçtiğimiz hafta çaya %2,5 artış yapılmıştı. 5 Temmuz günü de çay fiyatlarına %9,5 oranında yeni zam geldi.

    Çay fiyatlarına son 2 ayda uygulanan 3 zamla beraber toplamda yüzde 61,3 oranında zam gelmiş oldu.
  • Çay fiyatlarına son iki ayda üçüncü zam! 6 Temmuz güncel zamlı çay fiyatları ne kadar oldu? Çaya zam mı geldi, kaç TL zam yapıldı?

    ÇAY FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs tarihinde 2022 yılı yaş çay taban alım fiyatını açıklamıştı. Yaş çayda geçen yıl 3,87 TL olan alım fiyatı yüzde 73 artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme primi de yüzde 130,8 artışla 30 kuruşa çıkarılarak fiyat 7 TL seviyesine yükseltilmişti.

    Sektör paydaşları, Temmuz ve Ağustos aylarında çaya yeni zamların gelebileceğini öne sürüyor.

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